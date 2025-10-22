Bărbat reținut în Vaslui după ce și-a ucis cu sânge rece calul, în propria curte. Foto: Hepta

Un bărbat de 55 de ani din județul Vaslui a fost reținut după ce ar fi ucis cu sânge rece un cal, chiar în curtea casei sale.

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Vaslui, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, au reţinut, miercuri, un bărbat din comuna Banca, acuzat de săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă, infracţiunea a fost comisă în anul 2024.

"În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, în anul 2024, aflată în curtea locuinţei sale, persoana cercetată ar fi imobilizat o cabalină şi ar fi înjunghiat-o, aplicându-i mai multe lovituri cu un corp înţepător în zona pieptului şi gâtului, care ar fi condus la decesul animalului. La data de 22 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Vaslui au luat faţă de bărbatul cercetat măsura reţinerii, pentru 24 de ore. Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea dispunerii unei măsuri preventive", a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Gheorghiţă.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a bărbatului.