Bărbat la un pas să îşi pună capăt zilelor, salvat de un poliţist în Giurgiu: "În viață, rostul nostru este să mergem mai departe"

Potrivit Poliţiei Române, evenimentul a avut loc astăzi în satul Putineiu, judeţul Giurgiu, acolo unde un bărbat, în vârstă de 48 de ani afectat emoțional, s-a urcat pe un releu și a amenințat că îşi va pune capăt zilelor.

Din fericire în zonă se afla Nicolae Pătroi, polițist în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Giurgiu, care a intervenit imediat. Modul în care polițistul a reușit să-l convingă pe bărbat să renunțe la intenția de a-şi pune capăt zilelor a fost povestit pe pagina de socializare a Poliţiei Române.

„Aveam un avantaj, Putineiu fiind satul meu natal. Așa că am pornit rapid, adunând informații din mers. Am reușit să aflu că bărbatul avea o stare emoțională degradată. Ajung la releul cu pricina. Colegii mei, polițiști și pompieri, împrejmuiseră zona. Erau mai bine de 2 ore de când se urcase acolo. Mi-am luat cu mine o sticlă de apă și niște țigări, întrucât aflasem că fumează și am început urcarea, pas cu pas.

Știam de la bun început că nu vrea să vorbească cu colegii în uniformă. Așa „a acceptat” să urc către el. M-am apropiat, i-am ascultat problemele, am povestit despre satul natal și chiar i-am dezvăluit că sunt polițist. O oră și jumătate, acolo sus, nici nu mi-am dat seama cum au trecut minutele, doar pot să spun, cu mâna pe inimă, că a fost o experiență unică.

Ne-am împrietenit și l-am asigurat că o să găsească sprijin în noi. Într-un final, a înțeles că are nevoie de ajutor și a coborât împreună cu mine. Am și glumit la coborâre… să fim atenți să nu cădem amândoi.

În viață, rostul nostru este să mergem mai departe…Am încercat să îi insuflu și lui optimismul de care avem toți nevoie", a spus polițistul care l-a ajutat pe bărbat să îi mai dea vieţii o șansă.

