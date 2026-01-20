Bărbatul care a distrus mai multe căsuțe pentru pisici, în Sectorul 3, a fost reţinut. Oamenii legii au deschis şi dosar penal

Un bărbat care a distrus mai multe căsuţe pentru pisicile sterilizate, în Sectorul 3 din Bucureşti, a fost reţinut de poliţişti, iar oameni legii au deschis şi un dosar penal, a anunţat Hilde Tudora, director la Direcţia pentru Protecţia Animalelor Ilfov. Bărbatul a fost filmat în timp ce strivea de asfalt căsuţele din lemn, în primele zile din 2026. O femeie a încercat să intervină, dar omul a şocat cu furia lui.

"Îl mai știți pe „nenea” din sectorul 3 care distruge căsuțe de pisici? L-am postat aici. Datorită vouă, filmarea a ajuns la un milion de oameni. Și a curs cu sesizări.

Iar azi? Azi l-au reţinut. La noapte, doarme în spatele gratiilor. E dosar penal deschis. Oameni buni, vă mulţumesc! Și, mai ales, doamnelor de acolo care au avut curaj să-l filmeze și să ne trimită. Împreună schimbăm lumea asta", a postat Hilde Tudora.

Imaginile cu bărbatul care a distrus adăpostul pisicilor comunitare s-au viralizat pe reţelele sociale, iar oamenii şi-au exprimat indignarea şi revolta faţă de gestul acestuia. Femeia care a încercat să intervină l-a avertizat că va chema Poliţia, însă bărbatul a continuat să arunce cu căsuţele din lemn la pământ, înjurând în tot acest timp.

În urma sesizărilor iubitorilor de animale, bărbatul a fost identificat şi reţinut de poliţişti.