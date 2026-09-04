Baze sportive, piste de pumptrack și skateparkuri cu acces gratuit în Sectorul 3

Vara este la final, la fel și vacanța mare. Dar odată cu revenirea la școală sau la job, nu dispare nevoia oamenilor de a avea acces la diferite activități de recreere, mișcare sau distracție.

Și petru că tarifele pentru un hobby sportiv, de exemplu, pot fi destul de mari, mai ales odată cu scumpirile generale pe care ni le aduce oricum toamna, bucureștenii caută alternative ieftine.

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Terenuri de fotbal, baschet, tenis de picior

Iar variante sunt, nu ieftine, ci chiar gratuite. În Sectorul 3, de exemplu, administrația locală a amenajat baze sportive cu terenuri pentru fotbal, baschet, tenis, tenis de picior, volei, în diferite cartiere. Și toate sunt cu acces general și gratuit.

De exemplu, baza sportivă din zona Centrală, la Unirii, pe Esplanada, este deschisă de puțini ani și este mai mereu plină. Vin aici copii, tineri, adulți și seniori. Există în zonă amenajată și o parcare pentru cei care vin cu mașinile, iar terenurile au și nocturne pentru cei care preferă un joc seara.

Alte asemenea amenajări mai sunt în zona Vitan, precum și pe Lunca Cetății, pe strada Vișagului, la noul parc din Sectorul 3 situat pe Strada Brățării și în Cartierul 23 August.

Primele trasee de pump track

Iar recent, infrastructura a mai câștigat o amenajare: de această dată destinată celor ce caută senzații tari. Două piste de pump track au fost construite lângă baza sportivă dintr-o zonă aflată în dezvoltare a Sectorului 3, pe strada Lunca Bisericii.

Pump Track-ul cuprinde două piste, una pentru copii cu o dimensiune de 140 MP și una pentru avansați cu o suprafață de peste 680 MP. Parcul are și un spațiu de odihnă și o zonă verde de aproape 1.000 de MP.

De altfel, la toate aceste amenajări destinate mișcării și sportului, Primăria Sectorului 3 a asigurat spații verzi și suprafețe împădurite. S-au plantat copaci precum tei și mesteceni, platani și arbuști pentru delimitarea zonelor.

Skate parkuri

Și tot pentru cei mai curajoși și în căutare de senzații tari, există și 3 skate parkuri. Cu suprafețe cuprinse între 700 mp și 1.300 de mp acestea sunt amenajate din prefabricate și sunt situate în parcuri.

La toate aceste amenajări, accesul se face pe principiul primul venit și folosirea de către public este în regim gratuit. La pump track și la skate parkuri sunt și reguli de siguranță pe care utilizatorii trebuie să le respecte.