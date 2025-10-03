Bucureștiul care aleargă: povestea sălilor de sport și cum s-a schimbat harta Capitalei

În București, ideea de „sală de sport la fiecare școală” a fost mai mult o promisiune decât o realitate. Ani la rând, copiii au făcut orele de educație fizică pe holuri, în curți înguste sau în spații improvizate. Parteneriatul dintre Primăria Capitalei și Banca Europeană de Investiții, încheiat în 2014, care a adus 26 de săli de sport noi la școlile bucureștene, dar a și lăsat lucrări începute care s-au transformat în timp în ruine.

Astăzi, când ne uităm pe harta Capitalei, tabloul e amestecat. Sectorul 1 are câteva proiecte punctuale – sala de la Liceul „Nicolae Iorga”, lucrările de la Tonitza – dar multe sunt încă pe hârtie. Sectorul 5 a mers pe fonduri europene pentru săli multifuncționale, iar Sectorul 2 a preferat să deschidă către comunitate sălile existente.

În Sectorul 4, demersurile pentru modernizarea unei săli s-au blocat la Primăria Capitalei, semn că, uneori, birocrația frânează mai tare decât lipsa de bani.

14 săli de sport, ridicate în ultimii ani

În perioada 2024–2025, Sectorul 3 a construit 14 săli de sport noi. Printre ele, două săli moderne la Școala nr. 112, ridicate pe o structură abandonată, două săli de câte 1.100 mp la Școala nr. 92 și un complex pe două niveluri la „Leonardo da Vinci”. Și la Liceul „Benjamin Franklin” au apărut două săli de sport, iar la Școala nr. 149 copiii au, pentru prima dată, o sală de sport adevărată.

Săli noi au fost construite și la Școlile 199 și la 67, iar la Școala nr. 195 s-a inaugurat o sală unică în România ultimelor patru decenii – dedicată scrimei. Lista se închide spectaculos cu școala nouă „Victor Brauner”, prima construită de la zero în Capitală după 1989, care și-a deschis porțile din acest an și e dotată și cu o sală de sport modernă.

Toate aceste investiții sunt realizate cu toate dotările necesare. Strategia a fost simplă, dar consecventă: fiecare copil din Sectorul 3 să aibă acces real la o sală de sport.