Bucureştiul va avea trei mari bazine de retenție a apelor pluviale. Unde şi în ce stadiu sunt lucrările

Bucureştiul va avea trei mari bazine de retenție a apelor pluviale. Sursa foto: PMB

Primăria Capitalei anunţă că va construi trei mari bazine de retenție a apelor pluviale, în zone depresionare, cele mai predispuse la inundații în timpul ploilor abundente din Bucureşti. Aceste bazine vor fi construite în Sectorul 3, pe Drumul Lunca Cetății, în zona Tineretului, pe Str. Secerei şi sub parcarea de la intrarea în Parcul Carol. "Ați văzut că astfel de fenomene se repetă tot mai frecvent în ultimii ani. Și trebuie să pregătim orașul pentru următorii 50-100 de ani", a transmis primarul Ciprian Ciucu.

Edilul Capitalei susţine că aceste bazine sunt necesare pentru infrastructura oraşului, în contextul fenomenelor meteo extreme, aşa cum au fost cele din ultime zile, când Bucureştiul s-a inundat. "Furtuna puternică din zilele trecute ne-a arătat cât sunt de necesare aceste bazine de retenție, pentru limitarea riscului de inundații", a spus Ciucu.

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"Construim trei mari bazine de retenție a apelor pluviale, în București. Se află în zone depresionare, cele mai predispuse la inundații în timpul ploilor abundente. Și ar rezolva o mare problemă de infrastructură a orașului.

unul este gata,

la altul am început lucrările,

iar pentru al treilea se pregătește studiul de fezabilitate.

Pe lângă acestea, analizăm, împreună cu Apa Nova Bucureşti, construcția altor două mari bazine sub Parcurile Izvor și Operei.

"Trebuie să pregătim orașul pentru următorii 50-100 de ani. În acest moment, din păcate, atunci când plouă foarte mult, apa se duce în canalizare. Dar canalizarea nu a fost proiectată pentru a suporta asemenea debite de apă, cum au fost zilele trecute.

Și soluția, care nu e nouă, constă în aceste bazine mari de retenție. Astfel încât, în momentul în care vine viitura, apa să fie ținută acolo și să i se dea drumul treptat la niște debite acceptabile, pe care Dâmbovița să le poată prelua.

Ați văzut că astfel de fenomene se repetă tot mai frecvent în ultimii ani. Și trebuie să pregătim orașul pentru următorii 50-100 de ani.

Evident, costă. Dar mă voi implica personal ca aceste lucrări să fie prevăzute și finanțate inclusiv din fonduri europene”, a afirmat primarul general Ciprian Ciucu.

Unde se construiesc şi în ce stadiu sunt lucrările

"Cel mai avansat este în Sectorul 3, pe Drumul Lunca Cetății.

Aici sunt deja gata două bazine: unul pentru ape pluviale, cu o capacitate de 2.000 mc, și unul pentru ape menajare de 100 mc, care deservește un cartier cu 10.000 de locuitori.

Ambele bazine se află în subteran, la 8 metri adâncime, și deja au fost acoperite. Terenul de deasupra va fi amenajat cu alei tehnologice și spațiu verde. La asta lucrează în aceste zile muncitorii Apa Nova. În același timp, au început execuția rețelei de canalizare, de 2 km.

S-au făcut două chesoane la o adâncime de 9 metri, astfel încât să se poată fora pe sub linia de cale ferată și introduce cele două rețele de canalizare. În primăvara lui 2028, totul va fi gata.

Al doilea bazin se află în zona Tineretului, pe Str. Secerei, și este în lucru. Muncitorii Apa Nova pregătesc terenul de 5.500 mp, au început săpăturile și studiile geotehnice. După care, vor construi un perimetru de pereți mulați, în interiorul căruia, la o adâncime de 11 metri, va fi bazinul de 4.200 mc. În acest bazin se adună apa de ploaie de pe un areal de 13 hectare.Va fi gata în doi ani. Apoi încă un an va dura construcția rețelelor.

Al treilea bazin va fi sub parcarea de la intrarea în Parcul Carol. Aici, se lucrează la studiul de fezabilitate.

Furtuna puternică din zilele trecute ne-a arătat cât sunt de necesare aceste bazine de retenție, pentru limitarea riscului de inundații.

"Apa de ploaie adunată în ele poate fi folosită la irigații, direcționată acolo unde este nevoie: către rădăcinile copacilor, către parcuri, către platbande. Avem perioade lungi de secetă, cu episoade scurte, dar foarte puternice de ploi. Și un astfel de sistem, care presupune un management bun al apei la nivelul București, poate fi o soluție.

Deci venim cu acest concept de „oraș burete”. Însă, pe viitor, trebuie să ne coordonăm cu sectoarele pentru a avea un cât mai bun circuit al apei, în București”, mai spune Ciprian Ciucu.