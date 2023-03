Când ies pe piață roșiile românești! Ne vom bucura de ele mai devreme decât în anii trecuți

Anul acesta, legumicultorii, care au cultivat roșii în solarii, vor ieși pe piață mai devreme.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Se estimează începutul lunii mai. Cu toate acestea, fermierii cred că nu își vor scoate investiția.

Localitatea mehedințeană Cioroboreni (com Jiana Mare) reprezintă un adevărat bazin legumicol. Aici, fermierii reușesc, an de an, să ofere cumpărătorilor legume proaspete. Anul acesta, din unele solarii, roșiile vor ieși mai devreme pe piață.

Chiar dacă, până acum, legumicultorii s-au confruntat cu mari probleme legate de costul producției, acestea înregistrând creșteri mari, își pun speranța în noua recoltă. Sunt optimiști și susțin că fiecare roșie va cântări 800 de grame.

De altfel, producția va fi una bună, astfel că vom avea roșii calitative și din belșug. Însă nu fără sacrificii. Oamenii spun că, pentru un singur solar, au consumat un TIR întreg cu lemne.

Ionuț Urucu, un legumicultor din satul Cioroboreni, susține că pe data de 15 mai va fi la piață cu roșiile. Iar prețul nu va urca mai mult de 20 de lei, pentru că este conștient că românii nu mai au bani.

Un alt legumicultor povestește că a plantat roșiile pe 20 februarie, iar pe data de 20 mai va fi cu ele la piață. Iar prețul propus de acesta este undeva până în 25 de lei/kg.

În ciuda costurilor mari, sprijinul oferit prin programul "Tomata" este mic, iar munca în solarii este una asiduă. Legumicultorii spun că prețurile roșiilor vor fi plafonate la nivelul celor de anul trecut.

În Capitală însă, prețurile cresc. Producătorii se așteaptă ca primele roșii să fie vândute cu 45-50 de lei/kg.

Una dintre marile probleme ale legumiculturii romanești este aceea că producătorii vând către intermediari marfa la prețuri scăzute, iar prețul final, suportat de cumpărător, este unul ridicat. Astfel, în fond, câștigul ajunge doar la intermediari.