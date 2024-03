Candidatul PNL la Primăria Mioveni, la alegerile locale, este Alin Călinescu | Alina Gorghiu: "Ai completat echipa"

Ministrul Justiției și președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, Ministrul Culturii, Raluca Turcan, ministrului Dezvoltării, Adrian Veștea, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu și deputatul Dan Motreanu, sunt o parte din liderii liberali care au participat la evenimentul de lansare a candidatului PNL la primăria Mioveni, Alin Călinescu.

Sursa foto: Facebook/ PNL

Duminică, la Centrul Cultural Mioveni, a avut lansarea candidatului PNL pentru Primăria Mioveni, Alin Călinescu.

Acesta a afirmat că PNL Argeș va câștiga alegerile la Mioveni și el va rămâne manager al Centrului Cultural până pe 9 iunie, când va deveni primar.

Iată cele mai importante declarații făcute de liderii PNL prezenți la eveniment:

Dan Motreanu: Avem nevoie de o echipă unita în Parlamentul European

"Am venit din trei motive. Din interes, ca să văd un oraș frumos, pentru că este un brand Mioveniul și va mărturisesc că știu că aici în Argeș avem o componentă culturala puternică pe care a dezvoltat-o Alin.

Certitudinea este că Alin va fi primar și am dorit să îl cunosc. Am venit pentru o speranță și pentru o dorință personală, ca în această zi, ca membru al PNL de 30 de ani….

Acest lucru trebui sa va dea o dorință și o energie și mai mare să mergeti să vorbiți cu oamenii, să le prezentați echipa noastră, echipa aceasta de tineri care doresc dezvoltarea României.

Mă gândesc să vorbesc despre doup lucruri importante, care astăzi sunt în prim planul atenției publice și care ocupă un prim plan al spațiului public: comasarea și candiatura comună.

Pe 9 iunie vor fi alegeri comasate în vreo alte 7 țări, în Belgia vor fi alegeri comasate pentru europarlamentare, parlamentare. S-a spus ca aceste alegeri comasate ar ajuta pe unii și pe alții, ele însă aduc un echilibru. Alegerile europarlamentare s-au caracterizat printr-o prezență mai scăzută, dar prin comasare fiecare partid are de pierdut sau de câștigat.

Candidatura comună pentru PE o pot descrie ca o echipa națională care se luptă într-o altă competiție.

Europa se schimbă, Europa vrea să își schimbe prioritățile în politica pentru agricultura comună și politica de coeziune.

Avem nevoie de o echipă unită în PE. Chiar cred în puterea dvs. de a câștiga aceste alegeri.

În politică vine și scadența. În 2024 este anul scadenței, este anul în care PNL va câștiga în Argeș.

Ca om care fac politica de 30 de ani în PNL, va spun că PNL va fi primul partid al României si viața oamenilor se va schimba pentru mulți, de acum înainte!"

Ciprian Ciucu: Argeșul trebuie să fie liberal

"Am crescut pe Valea Argeșului. La Mioveni sunt ca acasă. De 8 ani stau în Sectorul 6. Ajungi acolo când ajungi în București pe la Pitești.

Argeșul trebuie sa fie liberal. Mioveni este mic, dar economic stă bine. Daca te uiti în spațiul public, nu se văd banii. Daca te uiți printre blocuri, se poate mai mult. Trebuie să se vada ca în Brașov. Mioveni seamănă cu Sectorul 6. Fără patrimoniu.

Este un oraș construit de comuniști. Ce am facut eu ca primar, am investit foarte mult în școli, în spațiul public. Comparativ, Sectorul 6 arată mai bine ca acum 3 ani.

După ce am ajuns primar, m-am suit în mașină și m-am dus la domnul Boc și la Domnul Bolojan.

PNL are aceste resurse umane pe care le pune la dispoziție. Putem schimba Argeșul și îl putem face liberal. Haideti să facem Argeșul liberal!"

Adrian Veștea: Administrațiile liberale sunt cele care implementează proiectele din fondurile europene

"Am toată convingerea că vom avea un parcurs foarte bun prin colegul nostru Alin Calinescu.

Vin după 30 de experiență în administrație, am fost timp de 7 ani președinte la CJ Brașov. Administrațiile liberale sunt cele care implementează proiectele din fondurile europene, iar acest lucru face diferența. Acest lucru s-a întâmplat și în județul Argeș.

Am fost alături de colega mea Alina în foarte multe localități. Va rog sa mă credeți că, similar Alinei, a unor oameni ca Mihai, ca Radu și a altora care sunt în această sală…Nu au avut parte de o administrație competentă, de un management competent. Acesta este rolul nostru pe care trebuie sa il exercitam vremelnic dar nu trebuie să ne pară rău uitându-ne în urmă.

Avem de păstrat o victorie pe care am obținut-o în 2020. Este o dovada că noi, liberalii, chiar dacă am avut un număr mai mic de primari decât PSD, am reușit."

Raluca Turcan: Mi-a s-a spus "vino că avem un baiat care va deveni primar al Mioveniul"

"Mi-a spus "Raluca, vino că avem un baiat care va deveni primar al Mioveniul". Cum aș fi putut să spun "nu", cand aici la Mioveni avem o șansă excepțională ca liberalii să ajungă în fruntea administrației locale?

Eu sunt președinte de organizație la Sibiu, unde avem un număr impresionat de primari și mă uit cu admirație la eforturile pe care le face echipa de aici din județul Argeș, văd schimbarea.

Nu este un simplu centru cultural din sudul țării, este un centru cultural cunoscut, este un centru cultural cu activitate intensă care ajunge cu activitatea culturală la oameni, la familii cu copii, care să nu stea cu ochii doar la bugetul de stat.

Centrul cultural Mioveni se detașează și este umăr la umăr cu Muzeul Brătianu de la Florica, ca sa nu se supere domnul director, dar cand sunt oameni atât de buni orice ministru este provocat.

Ca ministru al Culturii am reușit să demarez aici în județ proiecte importante: vom restaura Vila Florica, biserica Golești, vom susține activități culturale si vom înscrie Memorialul Pitești în patrimoniul UNESCO.

Aici bazinul liberal este unul puternic și a fost un stindard ani la rând. Ați început sa redeveniți acel far de liberalism autentic. Liberalism înseamnă dezvoltare, este sinonim cu valorile autentice, cu democrație.

De când PNL este la guvernare, oricât de mult s-ar strădui cârcotașii să îngenuncheze, trebuie să recunoaștem că PNL a avut un rol important în atragerea fondurilor europene, în atragerea de investiții, în realizarea unor sisteme fundamentale pentru viața publică, am reușit să asigurăm o minimă predictibilitate în ceea ce privesc taxele și impozitele. Acestea sunt lucrurile care trebuie spuse, să ajungă la firul ierbii o voce puternică și care să se impuna în coaliție cu PSD. Asta trebuie sa fie responsabilitatea noastră."

Alina Gorghiu: PNL va susține în continuare proiectele pentru județul Argeș

"Avem nevoie de succes și am sa le mulțumesc tuturor...am să merg mai departe cu Raluca Turcan, care a demonstrat că se poate! Lista continua și cu parlamentarii și mulți alții care ar fi vrut sa fie astăzi alături de dvs. Oamenii aceștia vor beneficia de sprijinul central pentru toate proiectele.

Noi ne ajutăm primarii. Cine credeți că știe mai bine să guverneze România decât un partid care este legat de Argeș, de locurile acestea, un partid care anul acesta împlinește 149 de ani?

Am să-i invit pe toți liberalii de astăzi sa sărbătoreasca alături de noi 149 de ani de liberalism. Indiferent cat de mulți ne-au dorit răul, am știut să rezistam. Am știut să livrăm, am știut să guvernăm.

PNL Argeș are cea mai buna echipă de candidați din ultimii 30 de ani. Alin, ai completat echipa, am trecut de mult etapa de a intra într-o competiție de dragul de a candida, trebuie să câștigăm, sunteți un partid puternic.

PNL va susține în continuare proiectele pentru județul Argeș. Nu întamplător sunt astăzi îmbracată în port popular agerșean. Este foarte important să avem un om care să susțină cultura populară.

Nu mai votam aroganța, delăsarea, nu mai votam nimic din ceea ce înseamnă stagnarea. Alegem un proiect de dezvoltare prin ceea ce înseamnă echipa PNL."