Carne cu viermi pusă la vânzare de un cunoscut fast-food din Sectorul 2 al Bucureștiului, filmată de o clientă

"Îmi pare rău că nu am filmat mai mult inclusiv personalul, dar șocul a fost mult prea mare și am plecat in secunda doi.", a scris clienta, care a publicat filmarea pe rețelele de socializare.

Portecția Consumatorului s-a sesizat și a mers astăzi în control, împreună cu agenții de poliție.

În urma controlului, fast-food-ul din zona Baicului a fost amendat cu 19.000 de lei și au fost retrase de la consum 187.7 kg de carne/produse din carne/produse alimentare perisabile.

De asemenea, a fost oprită temporar prestarea de servicii, până la remedierea deficiențelor.