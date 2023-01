Cât a avut de plată un bucureștean la întreținerea la bloc. A făcut credit ca să o achite: ”E nasol!”

Deși românii nu au simțit prea mult iarna din punct de vedere al temperaturilor, facturile la energie au crescut simțitor față de anul trecut. În unele cazuri, aproape s-au triplat.

Sursa foto: hepta

În timp ce administratorii blocurilor se așteaptă la o creștere a numărului restanțierilor, primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține că toți bucureștenii ar trebui să plătească pentru modernizarea sistemului de termoficare.

La avizierele blocurilor, diferențele la facturile pentru apă caldă și căldură sunt foarte mari. Dacă în decembrie 2021 factura pentru o scară de bloc a fost puțin peste 9.000 de lei, în decembrie 2022 a urcat la peste 22.000 de lei.

Peste 900 de lei pentru un apartament cu 3 camere

Mai mult decât atât, în timp ce întreținerea pentru o garsonieră, în iarna lui 2021, era de 115 lei, acum ajunge până la 230 de lei. Dacă ne referim la un apartament cu 2 camere, suma este de aproximativ 600 de lei. Proprietarii apartamentelor cu 3 camere vor fi nevoiți să scoată din buzunare aproape 900 de lei, iar cei care locuiesc la 4 camere ar trebui să se aștepte la facturi asemănătoare, ba chiar puțin mai mari.

A făcut credit să plătească întreținerea

Ștefan este un bucureștean care, de frică să nu rămână fără apă caldă sau curent, a făcut credit la bancă, pentru a achita întreținerea.

”Eu am avut şi 10.000 lei restanță și am plătit. Am făcut un credit, plătesc pentru el acum. Trebuie plătită pentru că e nasol cu întreținerea. Dacă rămâi cu o lună în urmă automat îți vine și următoarea lună și îți va fi deosebit de greu să o plătești”, spune Ștefan.

”Anul ăsta nu am avut nicio zi de temperaturi negative și totuși facturile sunt duble”

Iar în situația lui sunt mulți bucureșteni. Chiar dacă nu au făcut credit, sunt nevoiți să facă economii la sânge pentru a putea plăti sumele enorme.

”Foarte greu, foarte greu. Renunțăm la multe chestii ca să nu fim împrumutați”, explică un alt locatar de bloc.

”Dacă ne gândim, anul trecut am avut zăpadă și temperaturi negative, iar anul ăsta nu am avut nicio zi de temperaturi negative și totuși facturile sunt duble”, spune Mircea Paraschiv, președinte de bloc în Sectorul 1.

”Căldura şi apa caldă pe luna decembrie a venit chiar mai mult decât dublu față de luna noiembrie”

”Căldura şi apa caldă pe luna decembrie a venit chiar mai mult decât dublu față de luna noiembrie, 154 de milioane de lei. Sunt oameni care sunt disperați. Sunt toți speriați. Toți speriați, ce facem, ce-o să facem, ce-o să facem? O să am restanțieri mulți”, explică Ion Ionești, președinte de bloc în sectorul 2, potrivit observatornews.ro.

Pentru sumele mari este de vină, în principal, dublarea gigacaloriei. Nicușor Dan spune însă că toți locuitorii Capitalei ar trebui să contribuie la buna funcționare a rețelei de termoficare.

”Dacă vrem să rezolvăm problema căldurii în București trebuie să alocăm bani. Asta înseamnă bani şi de la oameni şi de la Primăria Capitalei”, spune edilul.