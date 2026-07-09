Cât de mult au avansat lucrările la proiectul "orașul-parc" din centrul Bucureştiului. Primăria: Va fi gata până la finalul lui august

1 minut de citit Publicat la 21:33 09 Iul 2026 Modificat la 21:33 09 Iul 2026

Cât de mult au avansat lucrările la proiectul "orașul-parc" din centrul Bucureştiului. Sursa foto: PMB

Primăria Generală a publicat imagini cu stadiul lucrărilor de la proiectul „orașul-parc” de pe Bd. Națiunile Unite, din Bucureşti. "Azi, zeci de muncitori și utilaje de la Administrația Străzilor București reparau integral trotuarele, puneau pavaj și amenajau spațiul verde. Montează aici sistem de irigații și pregătesc solul", a transmis instituţia.

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis că "totul va fi gata până la finalul lunii viitoare".

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"Avansează lucrările la „orașul-parc” de pe Bd. Națiunile Unite. Azi, zeci de muncitori și utilaje de la Administrația Străzilor București reparau integral trotuarele, puneau pavaj și amenajau spațiul verde. Montează aici sistem de irigații și pregătesc solul.

Apoi, de o parte și de alta a bulevardului, urmează să planteze circa 100 de #arbori noi, 15.000 de plante, 2.000 mp de gazon; vor fi puse 20 de jardiniere și 36 de bănci. Parcarea din piață a fost deja amenatată și marcată.

Totul va fi gata până la finalul lunii viitoare. Bd. Națiunile Unite, de la Piață până la Bd. Libertății, va deveni un loc mult mai verde, mai curat, mai prietenos", a adăugat PMB.