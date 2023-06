Bella, căţeluşa din Iaşi care stătea lângă puiul ei mort, a mers 6 km ca să îl găsească pe bărbatul care i-a dat de mâncare

A venit 6 km pana in zona unde locuiesc! De o saptamana o hraneam exct in zona unde a stat langa puiul ei mort. Ieri cand am mers sa ii duc de mancare, nu ne am gasit la locul nostru. Am cautat 2 ore, fara rezultat. Aseara am fost anuntat de vecini ca ma cauta prin parc. Acum suntem bine amandoi??????