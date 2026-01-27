Câți bucureșteni circulă gratuit cu STB și Metrorex. Categoriile care nu plătesc călătoria

2 minute de citit Publicat la 16:09 27 Ian 2026 Modificat la 16:09 27 Ian 2026

Autobuz STB în fața Primăriei Capitalei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: TPBI

Gratuitatea STB rămâne unul dintre cele mai discutate subiecte legate de transportul public în Capitală. În contextul majorărilor recente de tarife pentru bilete și abonamente, dar și a declarațiilor primarului general Ciprian Ciucu despre noi scumpiri, tot mai mulți bucureșteni se întreabă câți oameni beneficiază de gratuități la transport și care sunt categoriile care nu plătesc pentru călătoriile cu STB și Metrorex.

Ce bucureșteni circulă gratuit cu STB

În 2026, gratuitatea STB și facilitățile pentru Metrorex sunt stabilite prin regulamente oficiale ale TPBI și ale operatorilor de transport.

Contractele și regulamentele stabilesc categoriile sociale eligibile pentru gratuitate sau reducere, dar numerele exacte de beneficiari nu sunt publicate oficial pentru anul 2025–2026 pe site‑urile STB sau Metrorex. În schimb, lista categoriilor eligibile este clar definită în regulamentele de transport.

Datele preexistente indicau aproximativ 160.000 de titluri de gratuitate pentru STB, în urmă cu cinci ani, dar acestea nu sunt confirmate oficial cu o statistică actualizată pentru 2026.

Gratuitatea în transportul STB: categoriile eligibile oficiale

Potrivit site‑ului oficial al Societăţii de Transport București (STB) și Autorității de Transport București–Ilfov (TPBI), următoarele categorii pot circula gratuit cu mijloacele de transport surface operate de STB (tramvai, autobuz, troleibuz) în București și Ilfov:

Categorii cu gratuitate STB

Copiii cu vârsta sub 7 ani

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat – gratuitate pe baza cardului de transport cu abonament metropolitan valabil

Pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul București – gratuitate pe baza cardului sau documentelor specifice

Veterani de război, invalizi și văduve de război – gratuitate la abonamentul metropolitan

Foști deținuți politici, deportați și persoane persecutate politic – gratuitate

Eroii Revoluției și urmașii acestora – gratuitate

Angajații Primăriei Municipiului București și instituțiilor locale – gratuitate

Toate aceste gratuități sunt acordate prin abonament metropolitan sau card nominal, în conformitate cu regulamentele TPBI din 2025/2026.

Categorii de persoane care beneficiază de reducere de 50% la procurarea abonamentelor metropolitane:

• donatorii de sânge

Gratuități Metrorex: cine călătorește fără plată la metrou

În cazul Metrorex (metroul), regulile de gratuitate și reduceri sunt stabilite separat de STB și de legislația națională privind transportul feroviar urban. În mod uzual, Metrorex acordă facilități pentru anumite categorii conforme cu legislația în vigoare, iar acestea includ:

Veterani și persoane cu dizabilități – gratuitate conform legii

Elevi – pot beneficia de abonamente gratuite sau cu reducere în baza actelor prevăzute de lege

Studenți – în anumite condiții specificate de legislație și normele Metrorex

Alte categorii prevăzute prin acte normative aplicabile transportului public urban

Important: Metrorex nu acordă gratuitate universală pentru metrou în același mod ca STB pe suprafață. Regulile sunt stabilite prin acte normative și regulamente separate.