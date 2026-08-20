Caz revoltător la spitalul din Satu-Mare. Un bărbat a rămas cu bucăți de lemn în față după ce a fost cusut de un ginecolog

Un bărbat din județul Satu Mare a ajuns la Spitalul Județean din Baia Mare, unde medicii au descoperit două fragmente de lemn rămase în țesuturile feței după un accident rutier produs cu aproximativ o lună înainte, relatează portalsm.ro. Bărbatul fusese tratat inițial la Spitalul din Negrești-Oaș, el spunând că rana i-a fost cusută de un ginecolog.

În timpul accidentului, casca i-ar fi provocat pacientului o fractură de orbită și o rană în zona parotidiană, sub ureche, spre maxilar. Bărbatul a fost transportat inițial la Spitalul din Negrești-Oaș, unde rana i-a fost suturată.

Potrivit medicului Mihai Chertif, care l-a preluat ulterior la Baia Mare, fragmentele de lemn din interiorul rănii nu ar fi fost îndepărtate complet înainte de suturare.

După aproximativ o lună, zona s-a infectat și a început să elimine puroi. În urma investigațiilor, medicii au descoperit două bucăți de lemn rămase în țesut. Una pătrunsese sub orbită, traversase sinusul maxilar și ajunsese spre fosele nazale, iar cealaltă se afla în zona glandei parotide, aproape de mandibulă.

FOTO: portalsm.ro

"Practic, m-a cusut un ginecolog"

Pacientul a povestit cum ar fi fost tratat la Spitalul din Negrești-Oaș imediat după accident.

"Am ajuns la Negrești, la Urgență, explicându-i doctorului care m-a cusut că m-a lovit un lemn. El m-a cusut fără să mă curețe așa cum trebuie și m-a trimis acasă. Dar nu m-am simțit bine, toată noaptea nu am putut să-mi țin maxilarul, apoi m-am tot dus la pansat, la tratat, plus trei săptămâni de antibiotic. Apoi mi-a ieșit o așchie și am luat legătura cu doctorul din Baia Mare, care m-a operat după o lună", a declarat bărbatul.

El susține că medicul care se afla de gardă la Negrești-Oaș era ginecolog.

"Am mai auzit că medicul de gardă de la Negrești era ginecolog. Am înțeles că e lipsă de personal de gardă, dar, fiind ginecolog, fă-ți datoria ta. Practic, m-a cusut un ginecolog", a afirmat pacientul.

FOTO: portalsm.ro

Bărbatul a mers și la un consult oftalmologic în Satu Mare, unde medicii au observat o hemoragie puternică. Cauza acesteia nu ar fi putut fi însă identificată, deoarece rana fusese deja suturată și era aproape vindecată.

"Am ajuns și la Satu Mare, la Oftalmologie, și acolo s-a văzut că era o hemoragie foarte puternică, dar doctorul de la Satu Mare nu avea de unde să știe ce am eu acolo, că eram cusut, aproape vindecat", a explicat pacientul.

Bărbatul spune că a aflat prin intermediul rețelelor sociale despre medicul care l-a operat ulterior la Baia Mare.

Avocatul pacientului a confirmat pentru portalsm.ro că a fost depusă o plângere penală pentru vătămare corporală din culpă și pentru neglijență în serviciu împotriva medicului care l-a tratat inițial.