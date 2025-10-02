Caz șocant în Alba Iulia: Un băiat de 14 ani, acuzat că a violat o fetiță de doar 4 ani

Adolescentul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Foto: Getty Images

Un adolescent de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv într-un dosar în care este suspectat de viol asupra unui minor, victima fiind o fetiţă de patru ani. Potrivit anchetatorilor, fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina.

„În seara zilei de 06.09.2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba-Iulia, inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa. Expertiza medico-legală psihiatrică din data de 30.09.2025, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani, a concluzionat că inculpatul minor prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei de care este acuzat”, se arată într-un comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Procurorii au preluat cazul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Băiatul de 14 ani a fost reţinut marţi, iar miercuri judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.