Cele mai importante artere din București se închid duminică: Harta cu restricțiile de circulație pentru Sființirea Catedralei Naționale

3 minute de citit Publicat la 11:53 24 Oct 2025 Modificat la 11:53 24 Oct 2025

MAI a anunțat restricții de trafic în București pentru Sființirea Catedralei Naționale. Sursa foto: Colaj: MAI/ Basilica.ro

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat ce restricții de circulație vor fi valabile în București, în acest weekend, cu ocazia evenimentului Sfințirii Catedralei Naționale.

Restricțiile vor fi aplicate duminică, 26 octombrie, în intervalul orar 00:00 – 22:00, pentru buna desfășurare a evenimentului.

Conducătorii auto sunt rugați să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră.

Lista arterelor rutiere care vor fi închise este următoarea:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);

Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;

Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;

Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.

Pictura Catedralei Naționale va fi sfințită duminică: Programul evenimentului

Pictura Catedralei Naționale va fi sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Evenimentul, la care sunt așteptați peste o sută de mii de oameni, marchează Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

„Iubim Biserica fiică a României și așteptăm cu nerăbdare să participăm la sărbătorile oficiale de la București, de anul viitor, dedicate centenarului ridicării la demnitatea patriarhală a Bisericii autocefale din România de către Patriarhia Ecumenică”, afirma, anul trecut, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, citat de Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

Evenimentele legate de sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc după următorul program liturgic:

începând cu ora 7:30 și până la ora 10:00 va fi săvârșită Slujba Sfintei Liturghii, la care vor participa trei ierarhi din Capitală și un sobor extins de preoți și diaconi

de la ora 10:15 vor sosi la Catedrala Națională Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului

slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale va începe la ora 10:30 și va dura până la ora 12:30. La această slujbă va participa și un sobor extins de ierarhi, 65 la număr, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei se va citi Actul de sfințire.

În timpul Sfintei Liturghii și al slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale în interiorul edificiului vor avea acces numai invitații oficiali, în număr de 2.500, iar pe esplanada din fața Catedralei vor asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de peste 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces.

Ceilalți credincioși prezenți, atât din București, cât și din alte localități, vor putea urmări slujba din spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.

După încheierea slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale (la ora 12:30), accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațetei (esplanadei) Catedralei.

Credincioșii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naționale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ora 20:00, când se estimează că invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioșii ortodocși pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare, 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții, sfântul lăcaș urmând a fi deschis 'zi și noapte' până în ultima zi a lunii octombrie.