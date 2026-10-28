Cinci linii de tramvai din București vor circula pe trasee modificate, începând de joi. Tramvaiul 47 va fi suspendat patru zile

2 minute de citit Publicat la 17:42 28 Oct 2026 Modificat la 17:43 28 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Cinci linii de tramvai vor avea traseele modificate începând de joi, iar linia 47 va fi suspendată, timp de patru zile, din cauza lucrărilor din intersecţia Calea Rahovei cu Şoseaua Progresului, a transmis, miercuri, într-un comunicat de presă, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), scrie Agerpres.

În perioada 29 octombrie - 1 noiembrie, în locul mijloacelor de transport public vizate de modificarea traseelor, respectiv suspendarea acestora, vor fi înfiinţate liniile navetă 610 şi 632.

Potrivit sursei citate, linia de tramvai 47 va fi suspendată, în timp ce tramvaiele 1,10, 23, 25 şi 32 vor circula pe trasee modificate.

Astfel, linia 1 va avea ca traseu dus: „Romprim”, Şos. Olteniţei, Calea Văcăreşti, Şos. Mihai Bravu, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timişoara, Str. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, „Ghencea” (peronul exterior al liniei 41).

Pe secţiunea de întoarcere, tramvaiul va circula după cum urmează: „Ghencea”, Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Progresului, Bd. Timişoara, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Pasajul Basarab, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Ştefan cel Mare, Şos. Mihai Bravu, Calea Văcăreşti, Şos. Olteniţei, „Romprim”.

În acelaşi timp, linia 10 va circula pe ruta „Romprim”, Şos. Olteniţei, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Viilor, Str. Constantin Istrati, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, „Piaţa Unirii”.

La întors, traseul este: „Piaţa Unirii”, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Constantin Istrati, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Olteniţei, „Romprim”.

De asemenea, tramvaiele liniei 23 vor avea ca traseu, „Piaţa Vitan”, Calea Vitan, Calea Dudeşti, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie, „Faur”, iar la întoarcere „Faur”, Bd. 1 Decembrie, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Calea Dudeşti, Calea Vitan, „Piaţa Vitan”.

Conform noului orar provizoriu de circulaţie, la dus, linia 25 va avea ca rută „Depoul Alexandria”, Şos. Alexandriei, Calea Rahovei, Str. Progresului, Bd. Timişoara, Str. Valea Cascadelor, Str. Preciziei, „Depoul Militari”, iar la întoarcere va pleca pe traseul „Depoul Militari”, Str. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timişoara, Str. Progresului, Calea Rahovei, Şos. Alexandriei, „Depoul Alexandria”.

Pentru linia 32, traseul la dus va fi „Depoul Alexandria”, Şos. Alexandriei, Calea Rahovei, Str. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, „Ghencea” (peronul liniei 47), iar la întoarcere „Ghencea”, Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Progresului, Calea Rahovei, Şos. Alexandriei, „Depoul Alexandria”.

Linia navetă 610 va circula, la dus, pe traseul „Şura Mare”, Şos. Giurgiului, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Viilor, Str. Doctor Constantin Istrati, Str. Progresului, Calea 13 Septembrie, staţia „Şoseaua Progresului” iar la întoarcere pe „Şoseaua Progresului”, Calea 13 Septembrie, Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Odoarei, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Olteniţei, „Şura Mare”.

Totodată, linia 632 va circula pe ruta „Piaţa Sf. Vineri”, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, rond Piaţa Unirii, Str. Bibescu Vodă, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Calea Rahovei, Str.Odoarei, Str. Năsăud, Str. Progresului, Calea Rahovei, ”Şoseaua Progresului”.

La întors, traseul este: „Şoseaua Progresului”, Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, rond Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, „Piaţa Sfânta Vineri”.