Ciocolată cu jumări, cu leuștean sau colivă şi parfumuri cu aromă de palincă și dulceață la Festivalul Ciocolatei din Iaşi

Ciocolată cu jumări şi piper, cu colivă sau cu leuștean, precum și parfumuri cu esență de cacao, de dulceață de prune cu palincă, alături de pantofi și genți din ciocolată atrag atenția la festivalul organizat în aceste zile la Iași, la Atrium Palas, potrivit Agerpres. "Un producător de carne ne-a rugat să îi facem un test cu o ciocolată cu jumări ", a declarat Andrea Agrigoroșoaie, iar proprietara unor cofetării din Paşcani a spus: "Ciocolata cu colivă am creat-o după ce România a pierdut un meci de fotbal".

Vizitatorii complexului comercial din apropierea Palatului Culturii pot explora standurile cu produse din ciocolată sau pe bază de ciocolată și se pot delecta cu arome neașteptate, combinații curajoase create de ciocolatieri din toate colțurile țării și de peste Prut. Pasionații de ciocolată artizanală pot participa și la ateliere sau demonstrații live susținute de maeștri ciocolatieri.

Unul dintre produsele vedetă ale festivalului este ciocolata cu jumări și piper, realizată de proprietara unei cofetării din Comănești, la solicitarea unei fabrici de carne. Deși inițial reticenți, vizitatorii care o gustă revin adesea la stand pentru a cumpăra și pentru a împărtăși acasă experiența culinară inedită.

"Un producător de carne ne-a rugat să îi facem un test cu o astfel de ciocolată. Am făcut trei variante. Nouă ne-a plăcut mai mult varianta pe care am și adus-o la festival: ciocolată, jumări, piper și sare de mare. (...) Mușcând dintr-o astfel de ciocolată în gură se creează un amestec de arome. Bine, nu se simte intens aroma de jumări, pentru că noi căutăm jumări de calitate", a declarat Andrea Agrigoroșoaie pentru Agerpres.

La fel de inedită și de căutată este pralina cu gorgonzola și ciocolată creată de Andreea special pentru Festivalul Ciocolatei de la Iași.

"Românii sunt deschiși la astfel de inovații ale noastre, însă unii sunt ceva mai reticenți, dar majoritatea încearcă, o comandă. Lucrez foarte mult cu ciocolata neagră, care este preferata clienților, dar asta nu înseamnă că nu am și varianta de ciocolată albă sau cu lapte. Oamenii caută calitate, iar noi oferim calitate", a mai mărturisitAndrea Agrigoroșoaie.

"Ciocolata cu colivă am creat-o după ce România a pierdut un meci de fotbal"

Dalia Păduraru, din Pașcani, proprietara unor cofetării și restaurante, nu și-a uitat pasiunea pentru gătit. A pornit de la aranjamente florale și a ajuns să creeze ciocolată cu colivă și ciocolată cu leuștean. Pe rafturile ei pot fi admirate și replici din ciocolată ale unor obiecte spectaculoase, precum coiful dacic de la Coțofenești sau un castel în miniatură.

"Ciocolata cu colivă am creat-o după ce România a pierdut un meci de fotbal. (...). Am zis că mă duc și fac colivă dulce. Pentru clienții noștri e un produs special. E o ciocolată cu colivă, are și bomboană, iar pe interior nucă și caramel. De regulă, o facem doar pe comandă. Facem stocuri mici.

La fel de apreciată este și ciocolata cu leuștean, idee care mi-a venit în timpul unui concurs gastronomic din Germania. Am adăugat puțin leuștean într-o reducție de vin și a ieșit o ciocolată demențială. Eu sunt bucătar-șef, așa că am și ciocolată cuba libre, ciocolată cu mohito. La fel de inedite și de căutate sunt nucile făcute cu untură de casă și ciocolată", a povestit Dalia Păduraru.

Cu o piață de desfacere în 28 de țări, arădeanul Flavius Calaj a venit la Iași pentru a-i încânta pe localnici cu parfumuri inspirate de arome de ciocolată, napolitane cu lămâie, caramel sărat, vanilie, ciocolată sau ciocolată cu lapte. Printre produsele care au stârnit uimirea vizitatorilor se află și parfumul cu dulceață de prune cu palincă.

"Avem un brand românesc de parfumuri de nișă. Am lansat o colecție întreagă bazată pe arome de ciocolată neagră, ciocolată albă și multe alte note gurmande folosind ingredientele potrivite. E foarte greu de făcut astfel de parfumuri. Sunt luni întregi în care se fac teste pe fiecare ingredient în parte, pentru a vedea reacția cu celelalte ingrediente. În ultimii cinci ani există un trend de a crea parfumuri gurmande", a explicat Flavius Calaj.