Ciprian Ciucu anunță că va instala mii de camere de supraveghere în București. Primarul s-a enervat după vandalizarea pasajului Basarab

Ciprian Ciucu a mai spus că în prezent se lucrează la studiul de fezabilitate pentru implementarea sistemului de supraveghere. FOTO: Ciprian Ciucu/Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că Bucureștiul va avea un sistem de supraveghere format din mii de camere, după ce Pasajul Basarab a fost vandalizat chiar în timpul lucrărilor de reabilitare. Edilul spune că cei care au muncit pentru curățarea pasajului trebuie să reia lucrările și anunță că autoritățile lucrează deja la studiul de fezabilitate pentru implementarea noului sistem de monitorizare.

"Nu îmi făceam mari speranțe că Pasajul Basarb, aflat după mulți ani în reabilitare pentru a putea fi recepționat și administrat cum se cuvine, va rezista prea mult tagging-ului de proastă calitate. Ei bine, nu a rezistat nici măcar până la finalizarea reparațiilor".

Ciprian Ciucu a mai spus că în prezent se lucrează la studiul de fezabilitate pentru implementarea sistemului de supraveghere:

"Oamenii care au muncit să îl curețe trebuie să o ia de la capăt pentru că... Camere vor fi. Nu se monteaza la bucată, ci un ca sistem de monitoruzare cu mii de camere. Pentru a fi eficient din punct de vedere economic. Acum lucram la studiul de fezabilitate, urmeaza proiectul tehnic".

După aproape 15 ani fără recepţie, una dintre cele mai mari lucrări de infrastructură din ţară şi un nod rutier important din Capitală, Pasajul Basarab, a intrat în reparaţii. Lucrările au început în luna iunie şi vor dura până în decembrie. În lipsa lucrărilor de mentenanţă care nu au avut loc încă de la inaugurare, pasajul este cu totul degradat, iar şoferii şi pietonii care îl tranzitează zilnic spun că nu se simt în siguranţă.

Ciprian Ciucu îi invita în martie pe autorii de graffiti să identifice împreună locații urbane, unde lucrările lor să fie promovate.

"Ca primar general, îi invit pe artişti să identificăm împreună locuri în Bucureşti unde să se poată exprima organizat, într-un mediu plăcut, ocazie cu care să fie şi promovaţi şi preţuiţi, nu amendaţi! Dar, în acelaşi timp, este important să se oprească din tagging şi să nu mai vandalizeze clădirile private sau publice", a transmis primarul.