Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fost oprită. Armătura unui pasaj s-a prăbuşit peste calea ferată

<1 minut de citit Publicat la 16:33 17 Noi 2025 Modificat la 16:34 17 Noi 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fost oprită luni, după ce armătura unui pasaj aflat în construcţie s-a prăbuşit peste calea ferată. Momentan, trei trenuri sunt afectate.

Incidentul a avut loc pe şantierul de modernizare a magistralei de cale ferată Caransebeş – Lugoj – Timişoara – Arad.

Imaginile publicate de Opinia Timişoarei arată un cofrag pe care muncitorii îl construiau pentru un pasaj rutier prăbuşit pe şinele de tren, pe Lotul 4 Timişoara – Arad, în zona localităţii Carani, din judeţul Timiş. Armătura de fier uma să fie consolidată prin turnarea betonului.

În urma incidentului nimeni nu a fost rănit, iar traficul feroviar este blocat.

Potrivit reprezentanţilor CFR Timişoara, este afectată circulaţia trenului 1539 Oradea – Timişoara, dar şi altor două trenuri InterRegio Curtici – Craiova şi Regio Timişoara Nord - Oradea.

Modernizarea liniei feroviare pe Lotul 4 Ronat Triaj – Arad, pentru creşterea vitezei, capacităţii şi siguranţei traficului, se apropie de stadiul de execuţie de 25%.