Circulație complet blocată pe Austrada A2, în urma unui incendiu: Un TIR plin cu granule de plastic a luat foc, traficul a fost deviat

Un TIR cu granule de plastic a luat foc pe Autostrada A 2, la Murfatlar, 26 septembrie 2025. Sursa foto: Imagini amator via Antena 3 CNN

Un autotren încărcat cu granule de plastic a luat foc vineri, pe autostrada A 2 în zona localităţii Murfatlar, circulaţia rutieră fiind afectată pe ambele sensuri de deplasare - către Bucureşti şi Constanţa.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea", trei autospeciale de stingere şi un echipaj SMURD au fost mobilizate la locul producerii incendiului, TIR-ul care a luat fost pe A2 fiind încărcat cu granule de plastic.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că la ora 13:10, poliţiştii au fost sesizaţi printr-un apel la 112 că un camion a luat foc pe autostrada A2, la kilometrul 198-199, în apropierea localităţii Murfatlar, pe sensul de mers către Bucureşti. Din cauza incendiului, circulaţia este afectată pe ambele sensuri de deplasare.

"Pentru siguranţa participanţilor la trafic şi pentru a permite intervenţia echipajelor specializate, s-a dispus devierea circulaţiei, după cum urmează: Pe sensul de mers spre Bucureşti (Calea 1): Traficul este deviat prin nodul rutier Medgidia; Pe sensul de mers spre Constanţa (Calea 2): Traficul este deviat de la kilometrul 212", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Echipajele Serviciului Siguranţă Rutieră se află la faţa locului pentru a asigura fluidizarea traficului şi pentru a oferi îndrumări conducătorilor auto.