Ciucu a discutat cu ambasadorul SUA în România despre magistrala 6 de metrou, care include staţia Washington. "Rămânem filoamericani"

Publicat la 23:10 11 Mai 2026

Ciucu a discutat cu ambasadorul SUA în România despre magistrala 6 de metrou, care include staţia Washington. Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit, luni, cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, cu care a dicutat despre magistrala de metrou 6, care va avea în componență stația Washington. "Ca primar al Bucureștiului sunt, în primul rând, interesat de dezvoltarea relațiilor economice și sunt conștient că trebuie să contribui, pe cât îmi oferă posibilitățile mandatului meu, la consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și România", a transmis Ciucu.

În 2026, SUA sărbătoresc 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, la 4 iulie 1776. Cu această ocazie, Ciucu a spus că "SUA se pot baza pe noi, rămânem una dintre țările filoamericane din partea noastră de lume".

"România și Statele Unite ale Americii au stabilite relații diplomatice de 146 de ani.

În timp au evoluat: de la primele misiuni diplomatice la o cooperare serioasă în domenii precum securitatea, economia și energia.

Au discutat despre situația economică a Capitalei, dar și despre proiectele de dezvoltare. Inclusiv legat de magistrala de metrou 6, care va avea în componență stația Washington, dar și despre amenajarea Muzeului Holocaustului.

"Discuțiile au fost lungi, practice și foarte plăcute și au variat de la colaborări punctuale și până la situația politică din România și din regiune.

Ca primar al Bucureștiului sunt, în primul rând, interesat de dezvoltarea relațiilor economice și sunt conștient că trebuie să contribui, pe cât îmi oferă posibilitățile mandatului meu, la consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și România.

Statele Unite au avut un rol istoric, absolut determinant, în aducerea țării noastre în clubul țărilor occidentale, în special prin aderarea noastră la NATO. Mai mult, de-a lungul timpului, Statele Unite au ajutat România să-și consolideze statul de drept dar și economia. I-a oferit asistență și, foarte important, cel mai important, securitate și apărare.

Mesajul meu este fără echivoc: SUA se pot baza pe noi, rămânem una dintre țările filoamericane din partea noastră de lume!", a transmis edilul general.

Anul acesta, SUA celebrează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, 4 iulie 1776. Thank you for the visit!", a fost mesajul lui Ciucu, postat de Primăria Municipiului Bucureşti.