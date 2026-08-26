CNAIR a amenajat încă 10 zone cu covor rutier roşu și afișarea electronică a vitezei, cu bani din PNRR. Unde au amplasat sistemele

CNAIR a amenajat încă 10 zone cu covor rutier roşu și afișarea electronică a vitezei. Sursa foto: CNAIR

Autorităţile au anunţat, miercuri, că au amenajat, pentru calmarea traficului, 10 zone cu covor rutier de culoare roșie și afișaj electronic pentru informarea conducătorilor auto, la intrarea în câteva localităţi din Timiş. Proiectul este finanţat prin PNRR.

"În cadrul unui proiect finanțat prin PNRR, derulat de CNAIR la nivel național, care vizează implementarea unor măsuri pentru calmarea traficului rutier la intrarea în localități, pe raza DRDP Timișoara au fost amenajate 10 zone cu covor rutier de culoare roșie și afișaj electronic pentru informarea conducătorilor auto.

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Zonele sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități: Lipova – DN 7 (Arad), Mintia – DN 7 (Hunedoara), Bănița – DN 66 (Hunedoara), Bocșa și Berzovia – DN 58B (Caraș-Severin).

Covorul roșu și afișajul electronic au rolul de a atrage atenția conducătorilor auto că intră într-o zonă în care este necesară reducerea vitezei. Afișajul indică viteza cu care se deplasează autovehiculul și o semnalizează vizual: verde, atunci când viteza este adaptată zonei, și roșu, atunci când aceasta este prea mare.

Scopul măsurilor este simplu: mai multă atenție la intrarea în localități și viteze adaptate condițiilor de trafic. Un semnal vizibil la timp poate face diferența între o viteză păstrată din inerție și una redusă la timp", a transmis CNAIR.

Cum funcţionează sistemul

"Covorul roșu și afișajul electronic îi avertizează pe conducătorii auto că intră într-o zonă în care este necesară reducerea vitezei. În localități circulă pietoni, bicicliști, căruțe, motocultoare, utilaje agricole și alte vehicule lente, iar atenția trebuie să fie maximă.

Afișajul indică viteza de deplasare și o semnalizează vizual: verde înseamnă că viteza este adaptată, iar roșu atrage atenția că aceasta este prea mare pentru zona în care vă aflați. Pe timpul nopții, zona este iluminată cu corpuri de iluminat LED, pentru o vizibilitate sporită și o atenționare eficientă a șoferilor.

Sistemele sunt alimentate cu energie verde, prin panouri fotovoltaice, ceea ce le permite să funcționeze cu un consum redus de energie și fără a fi racordate la rețeaua electrică.

Ține emoticonul pe verde... Pe roșu s-ar putea să-l observe și alții", au explicat autorităţile.