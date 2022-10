O femeie a vrut să își arunce copilul în fața mașinilor, la Constanța: "Ea vede tot, este posedată!"

Tânăra femeie a fost văzută alergând, cu o fetiță aproape dezbrăcată în brațe, spre stupoarea trecătorilor. În timp ce alerga, femeia bolborosea cuvinte care sunau a descântec.

Martorii spun că femeia susținea că fetița este posedată, vrând să o arunce în fața mașinilor.

Mai mult decât atât, mașina în care a fost dusă fetița a fost ridicată de poliție după ce a fost lăsată în mijlocul unei parcări.

”Astăzi, 3.10.2022, mă aflam în drum spre casă, când dintr-o dată zăresc în fața mea o doamnă cu o fetiță în brațe. Fetița era dezbrăcată, dar acoperită cu un cearceaf peste și îi spunea descântece. Mi s-a părut ceva ciudat și am urmărit-o cu scopul de a vedea ce face.

După 5-10 minute de mers cu copilul în brațe, a pus-o jos, precizez că era în picioarele goale și a legat-o la ochi, mai precis i-a acoperit toată fața la copil cu cearceaful, după care a luat-o înapoi în brațe și a intrat în mașină, ea s-a pus pe partea dreaptă iar fetița era afară, în fața ei și femeia o lega de mâini cu geanta!

Am intervenit! Eu împreună cu un domn din spatele meu. A luat fetița în brațe și ne-a zis că :"Ea vede tot, este posedată". Și a lăsat mașina deschisă și a început să alerge. Am sunat la poliție. A vrut să arunce copilul în stradă în fața mașinilor, nu am lăsat-o să facă așa ceva! A venit poliția, ce credeți că s-a întâmplat? Au lăsat-o să plece zicând că nu are ce să-i facă! Să sperăm că rămâne în viață copilul!”.