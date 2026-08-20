Construcția Școlii Gimnaziale nr. 149 este pe ultima sută de metri. Elevii vor începe noul an școlar în clădirea modernizată și extinsă

Clădirea s-a aflat o perioadă îndelungată în administrarea Primăriei Municipiului București, iar lucrările începute în trecut au rămas nefinalizate mai bine de zece ani. Foto: Primăria Sectorului 3

Lucrările de consolidare, modernizare și extindere a Școlii Gimnaziale nr. 149, din Aleea Perișoru nr. 4, se apropie de final. După un proiect complex, care a presupus intervenții de consolidare asupra clădirii existente, extinderea acesteia și creșterea semnificativă a capacității școlii, elevii vor începe noul an școlar în spațiile modernizate.

Investiția a pornit de la o situație dificilă. Clădirea s-a aflat o perioadă îndelungată în administrarea Primăriei Municipiului București, iar lucrările începute în trecut au rămas nefinalizate mai bine de zece ani. După preluarea imobilului în administrarea Sectorului 3, au fost realizate expertizele și documentațiile tehnice, au fost identificate soluțiile necesare, au fost accesate surse de finanțare, iar șantierul a putut fi reluat. Proiectul a presupus consolidarea corpului existent, modernizarea integrală a spațiilor și extinderea clădirii atât pe orizontală, cât și pe verticală.

De la 30 la 50 de săli de clasă și laboratoare

Una dintre cele mai importante schimbări este creșterea capacității școlii.

Înainte de intervenție, unitatea avea 26 de săli de clasă și patru laboratoare. După finalizarea lucrărilor, elevii vor avea la dispoziție 43 de săli de clasă și șapte laboratoare, adică 50 de spații dedicate activităților didactice. Noua configurație va permite școlii să asigure cursurile pentru aproximativ 1.100 de elevi într-un singur schimb. Trecerea la învățământul într-un singur schimb este una dintre direcțiile urmărite prin investițiile realizate în infrastructura educațională din Sectorul 3, într-un context în care școlile din sector se confruntă cu o presiune ridicată generată de numărul mare de elevi.

Sală de sport, bibliotecă și spații noi pentru elevi

Modernizarea Școlii nr. 149 nu s-a limitat la crearea unor clase suplimentare. Proiectul include o bibliotecă, spații administrative și medicale, spații tehnice, arhivă, zone recreative, grupuri sanitare dimensionate conform normelor actuale și o sală multifuncțională.

La etajele superioare a fost amenajată și o sală de sport cu o suprafață de peste 775 mp, prevăzută cu vestiare, precum și o sală multifuncțională de aproximativ 161 mp.

Lucrările au fost realizate etapizat, în paralel cu necesitatea menținerii activității educaționale, ceea ce a făcut ca proiectul să fie unul de durată și să genereze, temporar, disconfort pentru elevi, profesori și părinți.

În prezent, șantierul se află în etapa finală. Odată cu încheierea intervențiilor la clădire, lucrările se concentrează și asupra amenajării curții și a terenurilor de sport exterioare.

Finalizarea Școlii Gimnaziale nr. 149 încheie un proces început cu preluarea unei clădiri în care intervențiile fuseseră abandonate și transformă unitatea într-o școală cu o capacitate mai mare, spații moderne și condițiile necesare pentru desfășurarea cursurilor într-un singur schimb.