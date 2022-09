Un copil de 7 ani a murit intoxicat cu fum, după ce un incendiu i-a cuprins casa, în Reghin. Un alt copil și un adult, în comă, la spital

Pompierii mureşeni au intervenit de urgenţă după ce o casă a fost cuprinsă de flăcări uriaşe.

"Era dezastru, au explodat sticlele, geamurile, am vrut sa intru dupa ei în casă dar nu se mai putea. Eu am ieșit afară și am strigat să iasă toți afară din casă. Eu nu dormeam, noi i-am trezit pe toți, am ieșit și am luat buteliile, am facut ce am putut.", povestește un martor.

În locuinţă se aflau 2 copii de 7 şi 10 ani şi un bărbat de 65 de ani, Toţi 3 au fost scoşi afară de pompieri.

Din păcate, copilul de 7 ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi medicii au fost nevoiţi să constate decesul. Celelalte două victime sunt în comă.

Acum, poliţişii împreună cu pompierii încearcă să indentifice cauzele care au dus la producerea incendiului.