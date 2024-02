Cornel Dinicu rupe tăcerea, într-un interviu exclusiv la Antena 3 CNN: "Asta ar fi ajutat la nenorocire! Ne chinuia mereu!"

Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a făcut declarații, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Dinicu a izbucnit în lacrimi chiar în ziua în care are loc expertiza finală la pensiunea care s-a făcut scrum.

Reporter: Prima ipoteză pe care o iau în calcul anchetatorii este cea a unui televizor încins…

Cornel Dinicu: Nu cred că a fost un televizor încins! Și dacă ar fi făcut scurtcircuit televizorul, focul nu pleca înapoi pe cablu. Arde, are o placă metalică, este prea puțin probabil. Ajungem în același punct…

Reporter: Poate a fost vorba despre o eroare umană a celor care au muncit, care au construit?

Cornel Dinicu: Eu nu cred! Pentru că, dacă era o eroare, în atâția ani, cred că ne-ar fi semnalat o defecțiune pe undeva. Nu a fost niciodată nicio problemă!

Reporter: Puteți explica pe scurt partea cu energia electrică?

Cornel Dinicu: Energia electrică ne-a chinuit foarte tare, ne-ar fi trebuit o linie de medie, și cumva și partea de energie a ajutat la nenorocire. A contribuit destul de tare pentru că, dacă centrala de avertizare incendii ar fi fost în funcțiune, ar fi sunat alarma.

Reporter: S-au spus foarte multe lucruri, v-au asociat cu trecutul dumneavoastră, s-a spus inclusiv că sunteți interlop. Ce sunteți dumneavoastră până la urmă?

Cornel Dinicu: În primul rând sunt om. Partea cu interlopul este relativă. Ce aș putea să spun? Să lămuresc ce? Am lucrat în București, așa cum am spus și în postare, băiat de la țară, sportiv, am lucrat în mare parte la securitatea discotecilor din regie și automat apăreau tot felul de situații unde trebuia să intervenim în forță. Atât... Asta îmi era meseria. Că l-am mai tras pe câte unul de păr? Nu cred că asta înseamnă să fii interlop.

Citește și: Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, primele declarații după ieșirea din arest: "O nenorocire. Specialiștii vor stabili"

Patronul Fermei Dacilor a fost scos din arestul la domiciliu şi participă la ultima expertiză a anchetatorilor la pensiunea care a ars. Anchetatorii se concentrează pe camera deasupra căreia se aflau panourile electrice pentru a se stabili dacă acestea au avut legătură cu incendiul.

"Mâna criminală o vor decide experții. Astăzi se vor lămuri lucrurile în privința panourilor electrice, cât de bine le-am realizat și cât de bine le-am făcut”, a declarat Cornel Dinicu.

Aflat la fața locului, patronul Fermei Dacilor a afirmat că anchetatorii au refuzat să ridice probe pe care el le considera foarte importante.

”Erau foarte importante! Ceva foarte relevant. Un inverter care are o memorie fantastică și o memorie a instalației electrice care ne-ar fi arătat exact ce consum aveam, toate curbele de curent, și așa mai departe. Era o probă importantă!

Nu cred că se încearcă nimic, nu vreau să îmi dau cu părerea… Pur și simplu am insistat să mai luăm o probă în plus pe care unul din anchetatori nu a vrut să o ridice, deși am insistat foarte mult...”, a spus Dinicu.

Cornel Dinicu a scăpat de arestul preventiv și a fost plasat în arest la domiciliu

Patronul Fermei Dacilor, Cornel Dinicu, a scăpat pe 1 februarie de arestul preventiv, el fiind plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, prin decizia Tribunalului Prahova.

Dinicu a fost acuzat de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. De asemenea, cei doi interpuşi prin care Dinicu administra pensiunea, Adelina Ilie şi Adrian Ristin, au primit în aceeași zi control judiciar pentru 60 de zile, în locul arestului la domiciliu de până atunci.