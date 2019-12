Crimă oribilă în Bacău! Tânăr de 18 ani ucis de un prieten după ce au petrecut toată noaptea

Cei doi au petrecut la o cârciumă din Bacău, iar apoi au continuat distracția la unul dintre ei acasă.

Nu se știe exact ce s-a întâmplat în casa respectivă, cert este că gazda de 31 de ani a cerut ajutorul unui vecin la un moment dat. Vecinul a spus că l-a găsit pe tânărul de 18 ani într-o baltă de sânge, potrivit știrileprotv.

„M-a sunat el cum că are o boală. Are o boală şi face crize şi a zis să mă duc la el că îi este rău. Când am intrat l-am văzut pe ăla că era acolo în pat. Era pe pat era tăiat. M-am dus la altcineva să sun la 112”, a povestit vecinul.

Medicii au ajuns la fața locului, dar a fost prea târziu să-l mai poată salva pe tânăr.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și e cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor.