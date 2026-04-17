Crimă șocantă în București: O fată de 14 ani e acuzată că și-a pus iubitul să-i omoare mama în fața ei, apoi l-a ajutat s-o îngroape

Un tânăr de 20 de ani şi iubita lui, în vârstă de 14 ani, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv, fiind acuzaţi că au ucis-o pe mama fetei, chiar în locuința celor două din București, şi apoi au îngropat cadavrul în Pădurea Cernica. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional!

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, tânărul este acuzat de omor calificat, iar minora de instigare la omor calificat. În dosar este implicat şi un al treilea tânăr, de 22 de ani, cercetat pentru complicitate la omor calificat.

Anchetatorii arată că cei doi adolescenţi aveau o relaţie pe care victima nu o accepta, iar fata şi-ar fi determinat partenerul să îşi ucidă mama.

„În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuinţa acesteia din municipiul Bucureşti, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă şi aplicându-i o lovitură de cuţit în zona gâtului, provocând decesul acesteia.

Din probele cauzei a rezultat că inculpaţii aveau o relaţie cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama. În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acţionat în modul expus mai sus. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziţie cuţitul cu care inculpatul a înjunghiat victima", spun procurorii.

Cei doi ar fi fost sprijiniţi de tânărul de 22 de ani, care le-ar fi procurat somniferele şi ar fi participat la pregătirea administrării acestora.

„Minora a acționat cu discernământ”

În noaptea de 27/28 septembrie 2025, cei trei au mers cu un autoturism închiriat într-o pădure din apropierea comunei Cernica, judeţul Ilfov, unde, după ce au pătruns pe un drum forestier, au îngropat cadavrul femeii.

„În cauză s-a reţinut comiterea faptei cu premeditare şi prin cruzimi, victimei fiindu-i provocate multiple leziuni traumatice constând, între altele, în plăgi înjunghiate la nivel cervical, inclusiv una profundă cu secţionarea arterei carotide comune drepte, leziuni craniene produse prin lovire cu corp dur contondent, precum şi leziuni de comprimare, toate conducând la suprimarea vieţii.

Totodată, a fost efectuată, potrivit legii, expertiza medico-legală psihiatrică faţă de inculpata minoră, stabilindu-se că aceasta a acţionat cu discernământ”, explică procurorii.

Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări privind dispariţia victimei, membrii familiei nereuşind să ia legătura cu aceasta de la sfârşitul lunii septembrie 2025.

Rechizitoriul a fost trimis la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de menţinere a măsurii arestului preventiv dispusă faţă de cei trei inculpaţi.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.