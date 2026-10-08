Cum arată BMW-ul de 60.000 de euro pe care poliţiştii l-au confiscat la vama Sculeni. Maşina ar fi fost furată din Polonia

BMW-ul de 60.000 de euro pe care poliţiştii l-au confiscat la vama Sculeni. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Poliţiştii de frontieră de la vama Sculeni au confiscat, miercuri, un BMW în valoare de 60.000 de euro. Maşina era condusă de un polonez de 26 de ani, care încerca să intre în România. Oamenii legii au descoperit că autoturismul figura ca fiind furat în Polonia.

"În data de 07 octombrie a.c., în jurul orei 13.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, un bărbat, cetățean polonez, în vârstă de 26 de ani, la volanul unui autoturism de lux înmatriculat în Polonia, fabricat în anul 2026.

› Vezi galeria foto ‹

Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a autovehiculului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare în bazele de date. În urma consultărilor cu autoritățile competente din Polonia, a fost confirmat faptul că mijlocul de transport figurează în evidențele acestora ca fiind căutat.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul în valoare de 320.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor", au transmis autorităţile.