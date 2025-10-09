Cutremur în România, joi dimineață, lângă Brașov. Ce magnitudine a avut seismul

<1 minut de citit Publicat la 10:35 09 Oct 2025 Modificat la 10:35 09 Oct 2025

Seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter, s-a produs joi dimineață, la ora 10:07:06 (ora locală a României), în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, în județele Brașov și Argeș.

Seismul a avut loc la o adâncime de doar 5 kilometri și a avut o intensitate de gradul II pe scara Mercalli, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a fost resimțit ușor în mai multe localități din regiune, dar nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

Epicentrul s-a situat în apropierea următoarelor orașe: 23 km sud-vest de Brașov, 50 km sud-vest de Sfântu Gheorghe, 62 km nord de Târgoviște, 75 km nord-vest de Ploiești, 83 km nord-est de Pitești și 93 km nord-est de Râmnicu Vâlcea.

Zona Făgăraș-Câmpulung este cunoscută pentru activitatea seismică moderată, cutremurele de mică intensitate fiind frecvente în această regiune.