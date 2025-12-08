Cutremur, luni dimineaţă, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur, luni dimineaţă, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs. Foto: Hepta

Un seism cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineaţă, în România. Seismul a avut loc în județul Gorj, la o adâncime de 13,5 km, la ora 07:28, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 20km NV de Taârgu Jiu, 65km NE de Drobeta-Turnu Severin, 68km S de Hunedoara, 82km S de Deva, 93km E de Reşiţa.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

Anul acesta, de 1 decembrie, au fost două cutremure chiar de Ziua Naţională. În data de 1 decembrie, primul seism, de 3,8 grade pe scara Richter, s-a produs la ora locală 5:40, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 139,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km vest de Focşani, 62 km nord de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 72 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti.

Al doilea cutremur din 1 decembrie, de magnitudine 3,3, s-a produs la ora locală 6:46, în judeţul Buzău, la adâncimea de 114,5 km, în apropierea următoarelor oraşe: 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km vest de Focşani, 62 km est de Braşov, 65 km nord-vest de Buzău şi 84 km nord de Ploieşti.