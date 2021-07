Dan Matei, avocatul atacat de un urs uriaş care a scăpat cu viaţă într-un mod miraculos: "M-a scuturat ca pe un ciorăpel"

Oamenii din Băile Tuşnad au mărşăluit cu banere prin care şi-au strigat disperarea. Trei persoane au fost până acum rănite de urşi.

"Nu e ceva normal, să trăim aşa, cu urşii împreună. Intră în camere, la figider, oriunde", spune un localnic.

Edilul spune că situaţia e disperată. Primarul Butyka Zsolt susţine că, oamenii sunt speriaţi, iar turiştii nu mai vin în staţiune.

"Nu mai avem nici turişti, majoritatea anulează rezervările, nu mai vin în oraş", a declarat edilul din Băile Tuşnad.

Imediat după marş, locutorii din staţiune au primit mai multe mesaje RO-ALERT, prin care au fost anunţaţi de prezenţa urşilor în mai multe zone.

Şi cabanierii de la Bâlea Lac şi Bâlea Cascadă sunt terorizaţi de urşi şi cer autorităţilor să intervină. Seară de seară, oamenii se trezesc cu animalele flămânde care caută mâncare pe la chioşcurile amplasate pentru turişti.

Comercianţii spun că urşii le distrug magazinele şi pun în pericol inclusiv siguranţa turiştilor care de multe ori le dau de mâncare, sau se apropie de ei ca să îi filmeze sau fotografieze.

În zona Bâlea trăiesc aproximativ 10 urşi. Pe tot Transfăgărşanul însă, numărul lor este mult mai mare.

În judeţul Gorj, un urs care dădea târcoale comunei Crasna, a fost prins într-o capcană pusă de braconieri într-o pădure. Dacă reuşea să treacă, animalul ajungea în gospodăriile oamenilor.

Cum a reuşit avocatul Dan Matei să supravieţuiască, după ce a fost atacat de un urs uriaş

Dan Matei, un avocat atacat de urs şi luat cu elicopterul unde a fost dus de urgenţă la spital, a povestit, sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3 despre episodul tramatizant pin care a trecut, în aprilie anul trecut.

Atenţie, informaţii cu un puternic impact emoţional!

"Eram într-o tură de ski, în munţii Călimani și în jurul ore 15:30, adică ziua în amiaza-mare, atipic pentru un urs, am fost atacat pe creasta munților Călimani, de un urs de dimensiuni foarte mari. Am reușit să supraviețuiesc datorită faptului că am căzut în prăpastie cu ursul, am ajuns la spital și am avut noroc de o echipă de medici care a făcut posibilă supraviețuirea mea.

Pur și simplu, coborâsem pe o creastă și din dreapta mea, deși strigasem la prietenul care era în spatele meu, să nu coboare după mine, deoarece era destul de dificilă coborârea, a apărut un urs care, în 7-8 metri am strigat la el, nu s-a speriat, deși, din experiențele mele cu urșii, în momentul în care strigi puternic la el are cel puțin o clipă de ezitare, s-a înfipt în mine. Am mai apucat în 2 metri să mai strig încă o dată la el, sperând că totuși nu o să mă atace, și s-a înfipt cu colții direct în capul meu. Am reușit cu mână stângă să îl prind de nas, cu mâna dreaptă de ureche, mi-a aplicat vreo 4-5 mușcături pe cap, aproape că mi-a scos ochiul din orbite. Nu am mai putut să îl țin de cap, am ajuns să îl țin de gât. Cum îl țineam de gât, m-a trântit, m-a băgat sub el.

"A început să mă scuture ca un ciorăpel"

În momentul în care am ieșit de sub el, m-a prins de gamba dreaptă și a început să mă scuture ca un ciorăpel, moment în care am realizat că nu mai am nicio posibilitate de scăpare și că voi muri în ziua respectivă, mi-am luat adio de la viață și încercam, cel puțin să mor rapid, adică să nu mă chinuie, pentru că exista posibilitatea doar să mă rănească și să mă mănânce de viu, cu posibilitatea de a supraviețui 3-4 ore lângă un urs care mănâncă din tine, moment în care m-am prins de o creangă de jneapăn și am reușit într-un gest de disperare, să mă arunc în prăpastie.

"Ursul nu mi-a dat drumul și a căzut și el cu mine în prăpastie"

În momentul în care mi-am revenit din șoc, am căzut cam 30-40 de metri în gol. Stăteam întins pe spate și credeam fizic că sunt mort. După câteva secunde, am realizat că nu sunt mort, am deschis ochii și în momentul în care deschis ochii, am realizat că iarăși că sunt mort, pentru că am văzut o imagine albă despre care au am crezut că este Raiul, cu curcubee, absolut incredibilă. Am zis, gata, am ajuns în Rai, sunt mort. În momentul în care imaginea respectivă se înroșea, mi-am dat instinctiv cu mâna la ochi, moment în care am văzut soarele și era zăpada care era pe fața mea.

M-am ridicat, mi-am pus scalpul la loc, mi-am băgat ochiul în orbite, mi-am făcut o bandană, mi-am prins scalpul. Mi-am aplicat un garou pe piciorul drept care era aproape daună totală. Gamba dreaptă era pastă de mici, din care ieșeau tendoanele și țâșnea sângele ca la fântâna arteziană.

Avocatul s-a refăcut în mod miraculos, după 9 ore de operaţii

"Şi doctorii sunt surprinşi de gradul de refacere şi mulţumesc foarte mult echipei complexe de medici care m-au operat seara de la ora 19 până dimineaţa la ora 4. Adică, nouă ore de operaţii", a povestit avocatul.

Bărbatul povesteşte că după această tragedie, nu a venit nicio autoritate care să se intereseze despre condiţiile în care s-a întâmplat respectivul atac.

"Lumea ar trebuie să ştie, că în cazul în care un urs este turbat, el este pericol public, este o maşină de ucis. Au existat în trecut, înainte de anul 1989, un caz de urs turbat, care exact într-o cabană de muncitori forestieri, a omorât nouă persoane. Ori, în condiţiile în care ursul care m-a atacat pe mine, ar fi fost un urs turbat, lăsarea acelui urs, pe un traseu turistic reprezenta un pericol public. Nimeni, absolut, nu a venit să se intereseze de situaţia respectivului urs, cel puţin să pună nişte întrebări. O minimă diligenţă din partea autorităţilor, pentru că un urs care a atacat deja un om, el are aptitudinea de a mai ataca şi alţi oameni. Ursul a urmărit să mă omoare", a adăugat avocatul.

