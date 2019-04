Detalii șocante despre tragicul accident feroviar de la Buzău soldat cu trei morți și 13 răniți. Rudele victimelor: „Şoferul era agitat, vorbea la telefon, conducea doar cu coatele”

În urma accidentului tragic din Buzău, în care un microbuz a fost lovit de tren, trei tineri au murit, iar alte 13 persoane au fost rănite.

Tinerii care și-au pierdut viața sunt Florin-36 de ani, Sorin-30 de ani şi Viorel Pichiu-23 de ani, care plecaseră în luna decembrie a anului trecut la muncă, în Franţa. Aceștia se întorceau acasă, la Nereju, ca să petreacă Paștele alături de familie, lucru care, din păcate, nu s-a mai întâmplat.

Una dintre rudele victimelor accientului a spus că în mașină era gălăgie, muzica era dată foarte tare, iar șoferul nici nu avea o vizibilitate bună.

„În față, fetele erau cu picioarele pe bord. Şoferul era agitat, vorbea tot timpul la telefon, conducea doar cu coatele şi fetele fumau, se distrau, muzică la maxim, au intrat prin barieră şi în momentul când au intrat, toţi din microbuz au strigat „murim”, a spus mama unui rănit.

Atunci când au văzut că vine trenul, „băieții din maşină au strigat, dar el nu a auzit, dar când au ajuns pe linie atunci a frânat”.

Ce au declarat martorii

„Am simţit deodată că pune frână brusc şi de ce, nu ştiam şi ne-am dat seama stai că a luat ceva şi am ieşit să ajutăm cum putem, am scos câteva persoane şi atât”, a povestit un martor.

„Am coborât şi am fost acolo în principiu am crezut că a dat peste un om după ce am ajuns acolo am văzut că era microbuzul”, a spus un alt martor.

