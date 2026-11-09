Doi lideri de sindicat, acuzați că au delapidat 600.000 de lei. Și-ar fi cumpărat electrocasnice din banii organizației

1 minut de citit Publicat la 13:21 09 Noi 2026 Modificat la 13:21 09 Noi 2026

Anchetatorii au efectuat trei percheziţii domiciliare, în cadrul acestui dosar penal. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Doi lideri ai unei organizaţii sindicale sunt cercetaţi penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, după ce ar fi delapidat suma de 600.000 de lei, informează un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Anchetatorii au efectuat trei percheziţii domiciliare, în cadrul acestui dosar penal.

"În esenţă, din probatoriul administrat până la acest moment procesual, rezultă suspiciunea rezonabilă că în cursul anilor 2021 - 2023, două persoane ocupând funcţii de conducere în cadrul unei organizaţii sindicale au provocat pagube materiale însemnate prin îndeplinirea frauduloasă a actelor de administrare şi de conservare a patrimoniului sindicatului, însuşindu-şi totodată şi o parte din sumele de bani gestionate şi folosindu-le pentru a-şi cumpăra electrocasnice sau alte bunuri în interesul lor personal. Astfel, prin faptele lor, cei doi făptuitori au provocat un prejudiciu persoanei vătămate în cuantum de aproximativ 600.000 de lei", se arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

La percheziţiile domiciliare, anchetatorii au fost identificate mai multe electrocasnice care au fost lăsate în custodia celor doi şi a fost ridicată o sumă de bani.

Procurorul de caz nu a dispus măsuri preventive şi nu a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de luare a unei măsurii preventive.

Ancheta continuă în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de delapidare în formă continuată şi de gestiune frauduloasă în formă continuată.