Doi oameni au murit într-un accident lângă Craiova. Două mașini s-au izbit frontal. Martorii spun că un șofer s-ar fi jucat pe telefon

09 Noi 2025

Doi bărbați au murit și o femeie este grav rănită după ce două mașini s-au ciocnit frontal duminică dimineață pe DN56, în comuna Podari, județul Dolj.

„În urma coliziunii, au rezultat trei victime, dintre care două au decedat, iar una este încarcerată și în stare de inconștiență. La fața locului acționează forțe din cadrul Detașamentului 1 Craiova al ISU Dolj, inclusiv autospeciale de stingere, descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și unul de prim-ajutor,” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Dolj.

Din primele informații, accidentul a avut loc în afara localității Podari.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Desa, conducea un autoturism din direcția Craiova către Calafat. El a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal cu o mașină condusă de un bărbat de 36 de ani din comuna Perișor.

Impactul a fost fatal pentru cei doi șoferi. Bărbatul de 36 de ani și tânărul de 20 de ani au murit pe loc. O femeie de 30 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 36 de ani, a fost grav rănită și transportată de urgență la spital.

Martorii accidentului au declarat că șoferul tânăr care a provocat tragedia ar fi intrat pe contrasens în timp ce se juca pe telefonul mobil.

Polițiștii doljeni au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.