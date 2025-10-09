Doi polițiști din Satu Mare au fost bătuți și dezarmați de doi suspecți chiar în secția de poliție. Apoi, șefii lor le-au luat și banii

Șefii polițiștilor au decis că agenții au gestionat inadecvat situația, așa că i-au sancționat salarial. Sursă foto: captură Antena 3 CNN

Un incident grav i-a avut drept protagoniști pe doi polițiști din județul Satu Mare care au gestionat inadecvat o intervenție cu mai mulți scandalagii.

Oamenii legii au fost agresați, autospeciala lor a fost lovită iar unul dintre agenți a fost dezarmat de pistolul din dotare chiar în secția de poliție.

Pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, ancheta internă a decis că agenții se fac vinovați de nerespectarea procedurilor, așa că șefii lor le-au tăiat 30% din salarii.

"Cei doi polițiști din județul Satu Mare au fost sancționați de conducerea Inspectoratului, după ce tot ei au fost atacați în timpul unei intervenții care a scăpat de sub control.

Cei doi au primit mustrări scrise și o reducere a salariului cu 30 la sută, pentru că nu ar fi respectat procedurile.

Șefii i-au sancționat pe polițiști, dar dosarul de ultraj așteaptă în instanță

Incidentul s-a întâmplat anul acesta, în luna mai, în localitatea Sanislău. Aici, o patrulă a Postului de Poliție Petrești a fost trimisă, în urma unui apel, la ceea ce părea a fi o simplă verificare. Însă intervenția polițiștilor s-a soldat cu un adevărat atac asupra lor.

Astfel, după sosirea oamenilor legii, doi indivizi cu vârste de 17 și 22 de ani au sărit la bătaie și au aruncat cu obiecte spre autospeciala poliției, lovind-o. Conflictul din stradă a continuat în secția de poliție.

Aici, polițiștii au fost agresați de scandalagii, iar unul dintre agenți a fost deposedat de pistolul din dotare.

În cele din urmă, cei doi agresori au fost imobilizați și duși la audieri.

Dosarul de ultraj se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria din Carei, magistrații urmând să decidă ce măsuri vor fi luate împotriva celor care i-au bătut și dezarmat pe cei doi polițiști", a relatat Georgiana Botez, corespondent Antena 3 CNN.