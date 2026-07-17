Două centre pentru persoane vulnerabile din judeţul Maramureş, închise după un control: Locatarii au fost mutaţi în alte spaţii

1 minut de citit Publicat la 20:58 17 Iul 2026 Modificat la 21:03 17 Iul 2026

Rudolf Stauder a spus că verificarea celor patru centre rezidenţiale a fost demarată în urma unor sesizări. Sursa foto: Facebook/Instituția Prefectului - Județul Maramureș

Două spaţii destinate îngrijirii persoanelor vulnerabile din cele patru verificate de o comisie mixată au fost închise, iar persoanele găzduite acolo au fost mutate, a informat, vineri seara, prefectul judeţului Maramureş, Rudolf Stauder, potrivit Agerpres. "Totodată, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare", a precizat oficialul.

Conform sursei citate, în cadrul acestor acţiuni au fost verificate patru locaţii, dintre care trei erau organizate sub forma unor centre rezidenţiale, iar una reprezenta un apartament utilizat ca locuinţă privată.

"În vederea remedierii deficienţelor constatate, au fost dispuse măsuri imediate pentru eliminarea oricăror riscuri identificate la adresa persoanelor vulnerabile. Ca urmare a neregulilor constatate, două locaţii au fost închise, iar beneficiarii acestora au fost relocaţi în condiţii menite să le asigure protecţia şi continuitatea serviciilor necesare. Totodată, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare", a spus Rudolf Stauder.

Rezultatele activităţilor de verificare şi control au fost consemnate în procese-verbale de constatare individuale, întocmite de fiecare membru al comisiei mixte, potrivit competenţelor specifice.

Conform aceleiaşi surse, verificările efectuate în centrele rezidenţiale au evidenţiat faptul că respectarea siguranţei, a demnităţii şi a calităţii vieţii beneficiarilor reprezintă principii fundamentale, care nu pot face obiectul niciunui compromis.

Prefectul judeţului Maramureş a mai precizat că verificarea celor patru centre rezidenţiale a fost demarată în urma unor sesizări.

"Instituţiile abilitate vor continua acţiunile de monitorizare, verificare şi control, astfel încât standardele de calitate în domeniul asistenţei sociale să fie respectate, iar persoanele aflate în situaţii de vulnerabilitate să primească îngrijirea şi respectul pe care le merită" a mai adăugat Rudolf Stauder.