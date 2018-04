Drama unei fetițe de 14 ani din Botoșani! A fost dusă ca bonă la Suceava, însă a fost transformată în prostituată de un cuplu

O fetiță de 14 ani, din comuna Roma, județul Botoșani, a fost constrânsă să facă sex pe bani. Adolescenta provine dintr-o familie cu situație precară. Tatăl acesteia este bolnav, iar mama nevăzătoare. Singurele surse de venit ale familiei erau alocația fetei, pensia mamei și sumele de bani pe care le câștiga ocazional fratele mai mare.

Fata de 14 ani a fost sunată pe telefonul mobil de un bărbat care s-a recomandat Vasile și care i-a spus că are numărul de la o prietenă de-ale fetei. Acest lucru s-a întâmplat în 2015. În cadrul discuției, bărbatul i-a spus că sora lui, care stă în Suceava, are un copil mic și are nevoie de o bonă. Pentru că avea mare nevoie de bani, minora i-a spus că acceptă. Ulterior, copila a fost sunată și de sora celui care a contactat-o inițial, care i-a spus același lucru. Cei doi racolatori au fost identificați ca fiind Mihai Fluerică, zis „Fanu” sau „Blondu”, din Vorniceni și concubina acestula, Marina Irina Chelaru, fostă Raicu, din Adâncata. Cei doi au fost trimiși în judecată în dosarul procurorilor DIICOT, înregistrat acum pe rolul Tribunalului Suceava.

Minora a fost luată de acasă și dusă în Burdujeni, în apartamentul în care locuiau cei doi și fetița lor, în vârstă de 2 ani. Fata le-a spus oamenilor legii că a primit haine și mâncare și a fost scoasă la plimbare în parc cu copilul. La scurt timp după, cei doi i-au propus fetei să întrețină relații sexuale cu un prieten de-al lor, contra cost, în apartamentul lor. Cei doi i-au spus copilei că aceasta este o soluție sigură și rapidă de a face rost de bani. Ei au asigurat-o pe adolescentă că va avea parte de protecția lor. Fata le-a fost prezentată lui Florin Cristi Hărătău, zis „Știrbu”, din Suceava, și Lenuța Liliana Găletuș, zisă „Lili”, acuzați și ei de trafic de persoane și proxenetism. Din datele procurorilor, pentru sex normal sau oral minora primea între 50 și 150 de lei, în funcție de client, informeaza monitorulsv.ro.