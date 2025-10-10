„Eram supărat pe viață”: Un bărbat a încercat să își dea foc la mașină într-o benzinărie din Timișoara. Momentul surprins pe camere

10 Oct 2025

Noaptea trecută, în Timișoara, un incident care putea avea consecințe dezastruoase a avut loc la stația de carburanți OMV din zona Gării de Nord. Un bărbat a încercat să-și incendieze autoturismul chiar în incinta benzinăriei.

Potrivit martorilor, individul a venit cu mașina pentru a alimenta, însă, în loc să toarne carburantul în rezervor, a luat furtunul de la pompă și a început să-și stropească vehiculul cu benzină.

Gestul său a fost observat rapid de un agent de pază, care a intervenit prompt. Acesta l-a oprit pe bărbat și a alertat poliția, în timp ce angajații stației au întrerupt alimentarea la toate pompele, prevenind astfel o posibilă tragedie.

Oamenii legii au ajuns în scurt timp la fața locului și l-au ridicat pe șofer pentru audieri.

Din primele informații, bărbatul nu deținea permis de conducere, se afla sub influența băuturilor alcoolice și le-ar fi spus polițiștilor că era „supărat pe viață”.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili toate împrejurările incidentului, iar bărbatul urmează să fie reținut.