Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat spulberat de suflu a ajuns într-un canal colector

1 minut de citit Publicat la 14:08 20 Oct 2025 Modificat la 14:28 20 Oct 2025

Un bărbat a fost rănit după ce a fost aruncat într-un canal de suflul exploziei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook/Rafinaria Petrotel-Lukoil

O explozie s-a produs luni, în jurul prânzului, la Rafinăria Lukoil din Ploiești, iar în urma deflagrației o persoană a fost rănită.

Informația a fost publicată în presa locală și confirmată de ISU.

Publicația "Actualitatea prahoveană" a scris că un bărbat a fost aruncat de suflu într-un canal colector din incinta rafinăriei.

"Bărbatul rănit este angajat al companiei. După deflagrație, în zonă a intervenit serviciul privat de stingere a incendiilor, deși deflagrația nu a fost urmată de foc. De asemenea, a venit o ambulanță cu care bărbatul rănit a fost transportat la spital.

În prezent, la fața locului se află autoritățile, care au declanșat o investigație privind cauza exploziei", a relatat Cristi Georgescu, corespondent Antena 3 CNN.

"Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploiești.

Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul și transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conștient, ce prezenta un traumatism cranio-facial și un traumatism la nivelul membrului inferior stâng.

Acesta a fost preluat și transportat la UPU Ploiești", a comunicat ISU.

Potrivit autorităților, "domeniul de activitate al operatorului economic este producția și distribuția de produse petroliere."

Incidentul de luni a avut loc în condițiile în care rafinăria este oprită pentru revizie timp de 45 de zile.

Revizia planificată se va derula în perioada 17 octombrie - 30 noiembrie.

În această perioadă se fac lucrări de întreținere la instalații.