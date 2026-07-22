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Explozie urmată de incendiu la o fabrică de lemn din Brașov

G.M.
1 minut de citit Publicat la 07:40 22 Iul 2026 Modificat la 08:36 22 Iul 2026
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incendiu la fabrica in brasov
Explozie urmată de incendiu la o fabrică de lemn din Brașov. FOTO Antena 3 CNN

O explozie urmată de incendiu a avut loc miercuri dimineaţă la o hală a unei fabrici de produse din lemn din municipiul Braşov. Potrivit BizBrasov scrie că est vorba despre  fabrica Kronospan din Stupini.

Explozie urmată de incendiu la o fabrică de lemn din Brașov 1086858
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Potrivit ISU Braşov, incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguş.

Având în vedere natura evenimentului şi pentru eficientizarea misiunii de răspuns, în județul Braşov a fost activat Planul roşu de intervenţie, scrie Agerpres.

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, o autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă şi 2 ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Ulterior, ISU a anunţat că, în urma recunoaşterii efectuate la locul evenimentului, nu au fost identificate victime.

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi, iar în aceste momente echipajele de intervenţie acţionează pentru localizarea acestuia.

Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat.

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Etichete: Brașov explozie incendiu fabrica

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