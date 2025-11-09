Femeia din Bucureşti lovită de un cablu STB a murit la spital. Ea era internată la Sf Pantelimon

<1 minut de citit Publicat la 09:33 09 Noi 2025 Modificat la 09:33 09 Noi 2025

Femeia din Bucureşti lovită de un cablu STB a murit la spital. Foto: Getty Images

Femeia de 69 de ani din Capitală lovită, zilele trecute, de un cablu electric al rețelei STB a murit. Aceasta era internată în stare gravă la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Sf. Pantelimon din Bucureşti.

Incidentul a avut loc într-o intersecţie în care se efectuau lucrări la rețeaua de alimentare pentru tramvaie. Un camion care trecea prin zonă a agăţat unul dintre cablurile de susţinere, care erau lăsate mai jos, iar firul a agăţat femeia şi a izbit-o de trotuar.

Accidentul a avut loc în zona intersecţiei Calea Dudeşti – Şoseaua Mihai Bravu, unde se efectuau lucrări la rețeaua de alimentare pentru tramvaie.

Ce a transmis STB după incident

"STB informează că în data 06.11.2025, în jurul orei 11.20, la intersecţia străzii Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD", au transmis într-un comunicat oficialii de la STB.