Femeie cu astm blocată în lift zeci de minute, în Ploiești. Depanatorul a venit cu autobuzul

O femeie din Ploiești care suferă de astm a rămas blocată în lift, într-un bloc de pe Bulevardul Republicii din oraș.

Sursa foto: ziarul Incomod

Femeia a sunat de urgență la firma care răspunde de lifturi și se pare că reprezentanții au intervenit numai după ce i-a amenințat că sună la 112.

Depanatorul a venit după câteva zeci de minute, cu autobuzul.

Femeia are astm, se afla în lift cu câinele, iar spray-ul special pentru această afecțiune îl lăsase acasă.

Înainte să sune la 112, a avut trei convorbiri telefonice cu dispecerul firmei, iar reacția acestuia a revoltat-o.

“Am apăsat pe buton și a căzut liftul, în două etape. Întâi brusc, apoi, după un timp, a mai alunecat.

L-am sunat pe responsabilul de lift și îmi spunea ca mi se pare mie. Că nu crede că am căzut cu liftul. Eram foarte speriată, i-am explicat că toate butoanele s-au blocat.

Mi-a răspuns că nu este nimeni la firmă, că angajații sunt acasă. Apoi mi-a spus: Păi și cum intrăm noi în scară (n.r. - în bloc)? Păi ei mă întreabă pe mine, care am căzut cu liftul și am rămas blocată, cum intră ei în scară?

Am mai așteptat, am mai sunat o dată, mi-a vorbit destul de urât. Mi-a spus din nou că mie se pare mie că a căzut liftul.

L-a sunat din nou și mi-a spus că se pregătește să vină. M-am speriat foarte tare, am făcut criză de astm și nu avem nici spray-ul la mine.

În intervalul ăsta, liftul a mai alunecat un pic, se simțea cum se duce în jos. Am sunat iarăși și tot așa mi-a spus, că mie se pare mie, că n-are cum.

I-am spus atunci că își bate joc de mine și că voi suna la 112.

Mi-a zis să nu sun, dar până la urmă am sunat. Mi-au făcut legătura la situații de urgențe, omul acela m-a simțit că nu mai pot să respir și m-a întrebat dacă am vreo afecțiune.

I-am spus că sunt asmatică și imediat m-a întrebat dacă doresc un echipaj de salvare. I-am spus că nu este nevoie, că am făcut cursuri medicale și pot controla situația, dacă ies într-un sfert de oră din lift.

Cel de la serviciul de urgențe a insistat să trimită o ambulanță, fiindu-i teamă că voi face o criză de astm.

După vreo 10 minute, a venit cel de la lift și ne-a târât efectiv. Câinele l-a tras de labe, pe mine de mâini. Și mă certa de ce am sunat la 112, că nu a căzut liftul, că mi s-a părut mie.

Și că e un contact imperfect.

Când am ieșit, am sunat din nou la 112 și le-am spus că am ieșit, să anuleze intervenția.

Mi-a mulțumit că am sunat iarăși, că i-am anunțat de evoluția situației, însă inițial a insistat din nou să vină ambulanța.

Cel care a venit la lift o dădea înainte cu contactul imperfect, dar n-a reușit să pornească liftul și m-au tras pur și simplu. Nu mai spun că duhnea a băutură”, a povestit femeia conform ziarul Incomod.

Dispecerul susține că acesta a ajuns în aproximativ 20 de minute.

“Eu nu am vorbit necorespunzător cu dânsa. I-am spus să aștepte, în contact intervenția este de 30 de minute. I-am spus că n-are cum să cadă liftul în gol și că băiatul pe care l-am trimis este deja în autobuz.

Liftul s-a blocat din cauza unui eveniment accidental. S-a împănat, cum spunem noi. Acest lucru se poate întâmpla din două motive. Ori s-a produs o mișcare mai puternică în lift ori viteza a depășit limita.

În ambele cazuri, se activează acest sistem de împănare, se realizează blocarea din motive de siguranță. Nu poate fi deblocat decât de un tehnician, ceaa ce s-a și întâmplat, acuim liftul merge, i-am dat drumul în această dimineață.

Nu eu am fost la intervenție, am trimis un băiat de la noi. A venit cu autobuzul. Nu pot să spun dacă era sau nu sub influența alcoolului, pentru că nu l-am văzut. Vom face și noi verificări, să vedem ce s-a întâmplat”, a spus dispecerul firmei pentru sursa citată.