Femeie din Suceava, înşelată cu 50.000 de lei după ce un necunoscut i-a spus că datele ei au fost furate și a convins-o să ia un credit

Femeia a fost sunată de un bărbat necunoscut / Foto: Getty Images

O femeie din Suceava a făcut plângere la Poliție, după ce a mărturisit că a fost sunată de un bărbat necunoscut care i-a spus că o persoană a obţinut datele ei şi vrea să ia un credit pe numele femeii. Individul a pretins că o ajută și a convins-o să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al „Băncii Naţionale”.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava (IPJ), femeia a fost sunată vineri de bărbatul respectiv.

Ea le-a spus că individul a aflat de acea persoană care obținuse datele ei pentru a face creditul respectiv, astfel că vrea să o ajute.

Speriată, femeia a avut încredere în acel individ și a acceptat să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al Băncii Naţionale, indicat de el.

Totodată, bărbatul necunoscut i-a spus femeii că, pentru a o ajuta, o va pune în legătura cu o persoană de la un departament de securitate de la Banca Naţională a Românei.

„Ulterior, victima a fost contactată telefonic de către o altă persoană care s-a prezentat ca fiind de la un presupus departament de securitate al Băncii Naţionale a României, ocazie cu care i-a spus faptul că o va ajuta şi că trebuie să meargă la unitatea bancară unde aceasta deţine un cont bancar şi să facă un credit de nevoi personale în valoare de 50.000 lei, astfel încât suma să nu ajungă la persoana care ar fi obţinut fraudulos datele sale şi ar fi făcut o procură falsă, iar suma împrumutată să o transfere într-un presupus cont al Băncii Naţionale a României”, a arătat IPJ Suceava.

Individul i-a spus că există o politică de confidenţialitate şi nu are voie să vorbească cu rudele

Femeia a mers la bancă și, astfel, a solicitat creditul de nevoi personale în valoare de 50.000 de lei, bani pe care i-a luat în numerar.

Ea le-a mărturisit polițiștilor că individul respectiv i-a spus că există o politică de confidenţialitate şi nu are voie să vorbească cu rudele, autorităţile sau cu alte persoane, astfel că l-a rugat pe tatăl său să o ducă la Suceava cu mașina, însă nu i-a povestit despre ce este vorba.

În oraș, aceasta a mers la un ATM indicat de individul respectiv, a scanat un cod QR transmis, după care a introdus suma 50.000 de lei în ATM.

Ulterior, ajunsă acasă, aceasta a fost contactată de bancă şi şi-a dat seama că a fost înşelată cu 50.000 de lei.

Acum, poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru înşelăciune.