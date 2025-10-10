Mii de români sunt păcăliți cu credite false. Escrocii se dau drept funcţionari bancari pentru a fura bani şi date personale

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Escrocii au trecut la următorul nivel. Aproape în fiecare zi suntem sunaţi de numere necunoscute şi ni se spune că avem credite la diverse bănci. Toate sunt tentative de înşelăciune, însă acum infractorii au început să-şi facă temele. Folosesc nume reale ale unor poliţişti şi funcţionari bancari pentru a ne face să avem încredere în ei, totul pentru a fura bani şi date personale.

Fraudele telefonice devin din ce în ce mai sofisticate. Escrocii nu mai sună la întâmplare, ci pregătesc terenul: colectează informații despre tine, folosesc numere de telefon care par oficiale și te presează să acționezi rapid. Aşa a păţit şi această femeie. A fost sunată de o persoană care se dădea drept un reprezentant al unei bănci şi i s-a spus că are un credit la respectiva bancă.

"M-au sunat iarăși, aceeași placă: cu banca, 40.000 de lei. Vi s-a acordat creditul. În momentul în care spuneți că nu ați făcut acest lucru, o să vă spună că este o fraudă și: «Haideți să vă ajutăm, să vedem ce verificări putem face». Ei se bazează pe frică – pe frica de a pierde bani sau de a avea probleme cu poliția", a explicat femeia într-un videoclip pe TikTok.

Escrocii colectează informații personale înainte de a suna și folosesc un limbaj birocratic pentru a părea credibili. Presiunea este maximă, sub pretextul blocării contului sau pierderii unor bani.



Soluţia pentru a nu fi păcăliţi este simplă, spun specialiştii.

"Le recomandăm să închidă și să sune direct la banca respectivă, la instituția respectivă, și vă garantez că, în 99% din cazuri, vor avea o surpriză – și anume că nu organizația respectivă i-a sunat, ci, pur și simplu, niște infractori", a explicat Dan Cîmpean, director DNSC.

Însă escrocii ştiu asta şi de multe ori încearcă să te ţină la telefon.

Autorităţile recomandă să nu daţi niciodată coduri SMS sau parole la telefon şi să nu instalaţi aplicaţii la cererea unui apelant necunoscut. Doar în 2024, peste 10.000 de români au căzut victime ale înșelăciunilor făcute în mediul online. 2.600 au fost din București. În cazul în care aţi fost victima uor astfel de înşelăciuni ar trebui să sesizaţi imediat poliţia şi banca.