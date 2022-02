Cine este fetița de 10 ani care a sunat la 112 pentru a-și salva fratele: ”Am avut multe emoții”

Apelul la 112 a fost făcut într-o seară în care Andrei se simțea din ce în ce mai rău, iar părinții erau disperați, pentru că nu știau cum să îl ajute.

Mama a rugat-o pe fetiţă să sune la ambulanţă, prima dată nu a vrut să sune, pentru că îi era teamă, dar mama a insistat.

”Ema a fost emoţionată că nu a mai sunat la salvare că ea e mai timidă. Mami i-a zis lui Ema să sune şi Ema a cceptat să sune că îi era milă de mine”, a povestit Andrei, fratele Emei.

Sora lui, cu un an mai mică, Ema, a fost cea care și-a învins temerile şi a pus mâna pe telefon.

”Îmi era ruşine să sun şi până atunci sunau vecinii, dar acum pentru mine a fost prima dată. Am avut multe emoţii”, a spus Ema.

Andrei consideră că sora lui i-a salvat viața

A sunat după ajutor, deoarece părinții lor au deficiente de auz și vorbire.

”Doamna a zis: bună ziua, ce urgenţe aveţi, am zis bună ziua, fratele meu are dureri de cap, este palid şi a vărsat de 2 ori şi ea întrebat câţi ani are şi i-am spus că are 11 ani şi m-a întrebat cum mă cheamă pe mine şi i-am spus că Mance Ema şi după aia m-a întrebat pe mine câţi ani am şi am zis că am 10 ani şi a zis că o să vină”, povestește Ema.

Ambulanța l-a dus pe Andrei la spital pentru mai multe investigații. Probleme cu colecistul, a fost concluzia medicilor.

Andrei consideră că sora lui i-a salvat viața, în urma apelului la numărul de urgență.

Cei cu probleme de acest fel au o aplicație pe telefon, prin care apelează 113, serviciul de urgenta pentru astfel de persoane. Doar că mama lui Andrei și-a schimbat telefonul și nu a mai reușit să o instaleze.

STS: ”Apelul este dovada actului necondiționat de angajament luat de un copil de 10 ani”

Curajul Emei a fost apreciat și de operatorii STS care au postat pe pagina lor de Facebook discuția micuţei cu operatorul 112.

”Care a fost cea mai importantă decizie pe care ai luat-o când aveai 10 ani?

Operator 112: 112, ce urgență aveți?

Fetița: Alo, bună ziua. Fratelui meu îi este rău, este palid și a vărsat de două ori.

Operator 112: Câți ani are?

Fetița: 11.

Operator 112: Pe tine cum te cheamă?

Fetița: M. E.

Operator 112: Câți ani ai?

Fetița: 10 ani.

Operator 112: Părinții tăi sunt acasă?

Fetița: Da, dar sunt surdomuți.

Operator 112: O să vorbesc la ambulanță, rămâi la telefon, să nu închizi.

O fetiță din Oradea a sunat la 112 atunci când fratele ei s-a simțit rău.

Încrezătoare și stăpână pe sine le-a spus operatorilor, ca un om mare, care este starea lui de sănătate.

Le-a mărturisit că părinții ei sunt persoane cu deficiențe de auz și vorbire. Iar ca fratele ei să primească ajutorul medical cât mai repede, a apelat ea la Serviciul de urgență. La indicațiile colegei noastre, operatoare STS a Centrului unic pentru apeluri de urgență Bihor, fetița a așteptat legătura cu serviciul de ambulanță, reușind să le ofere toate informațiile necesare.

Responsabilitatea nu vine neapărat odată cu vârsta. Uneori, vine din nevoia de a-i ajuta pe cei dragi aflați în pericol.

Apelul este dovada actului necondiționat de angajament luat de un copil de 10 ani pentru a-și salva fratele. Decizii mari chiar și pentru cei mici. Această fetiță a luat o decizie curajoasă și ne-a dat o lecție civică: știe să sune la 112 atunci când are o urgență.

Să învățăm de la copii să sunăm responsabil! Doar așa putem salva vieți!”, a transmis STS.