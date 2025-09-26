Fostul arhitect-şef al Capitalei, Ștefan Dumitrașcu, pus sub acuzare de DNA. Ancheta e legată de aprobarea unui PUZ în Primăverii

Ştefan Călin Dumitraşcu, fost arhitect-şef al Capitalei, în prezent arhitect-şef la Primăria Sector 3. Sursa foto: Primăria Sectorului 3

Ştefan Călin Dumitraşcu, fost arhitect-şef al Capitalei, în prezent arhitect-şef în cadrul Primăriei Sector 3, a anunţat că s-a prezentat vineri la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a i se comunica faptul că are calitatea de suspect într-un dosar penal.

El a precizat că va colabora cu organele parchetului.

„Am fost astăzi la sediul DNA pentru a mi se comunica calitatea de suspect într-un dosar. Menţionez faptul că întotdeauna mi-am făcut datoria de funcţionar public. Detalii privitoare la ancheta procuraturii nu vă pot furniza atâta vreme cat aceasta este în curs Voi colabora cu organele parchetului, ca de obicei”, a transmis Ştefan Călin Dumitraşcu.

Ştefan Călin Dumitraşcu, fost arhitect şef al Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave (2 acte materiale), în legătură cu aprobarea unui PUZ în anul 2019, care permitea ridicarea unui imobil de birouri pe spaţiu verde în cartierul de lux Primăverii.

Cine este Ștefan Dumitrașcu