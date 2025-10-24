Greșeala care a provocat miros puternic de gaze la Mioveni. Măsura luată de Distrigaz, similară cu cea din cazul exploziei din Rahova

2 minute de citit Publicat la 11:04 24 Oct 2025 Modificat la 11:04 24 Oct 2025

Peste 3.600 de consumatori vor rămâne în continuare fără alimentarea cu gaze, la Mioveni. Foto: Getty Images

Distrigaz Sud Rețele a revenit cu noi informații despre incidentul produs în localitatea Mioveni, județul Argeș, unde populația a fost alertată, joi, de o scurgere de gaze. Peste 3.600 de consumatori vor rămâne în continuare fără alimentarea cu gaze, până când clienții vor contracta o firmă pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare.

Aceeași măsură a fost dispusă și anterior exploziei din Rahova, după ce locatarii au semnalat posibile scurgeri de gaze.

Potrivit Distrigaz Sud Rețele, în urma unei disfuncționalități apărute la stația de reglare-măsurare Colibași, din cadrul sistemului național de transport al gazelor naturale gestionat de compania TRANSGAZ, s-a produs joi, 23 octombrie 2025, în jurul orei 14:45, o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Mioveni, din județul Argeș.

“Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Rețele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienților, au fost situații în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalațiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranță a acestora”, a anunțat Distrigaz Sud Rețele, prin intermediul unui comunicat de presă, remis redacției.

Alimentarea cu gaze naturale, întreruptă pentru un număr de 176 scări de bloc,

La finalizarea acțiunii de verificare, s-a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pentru un număr de 176 scări de bloc, fiind afectați un număr de aproximativ 3.600 de consumatori.

Distrigaz Sud Rețele anunță că a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecțiunilor instalațiilor de utilizare.

Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Distrigaz Sud Rețele mai spune că pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții, potrivit legislației eleborate de ANRE:

- contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare;

- transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Ce s-a întâmplat în cazul exploziei blocului din Rahova

Amintim faptul că, în cazul blocului din Rahova care a explodat, Distrigaz a oprit furnizarea gazelor și a recomandat locatarilor o firmă autorizată de ANRE pentru a efectua verificarea instalaţiilor şi reparațiile.

Asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz) despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, potrivit unui document dezvăluit de Antena 3 CNN.

În contractul prezentat de Antena 3 se arată că firma este posesor de autorizație ANRE și că obiectul contractului îl reprezintă „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit”.

Administratora blocului a declarat, potrivit Antena 3, că sigiliul pus de Distrigaz Sud Rețele cu o zi înainte de explozie a fost rupt de firma AMPCgaz.