Hotărârea privind interzicerea păcănelelor în municipiul Brăila a fost adoptată în unanimitate în Consiliul Local

O sală de jocuri de noroc din România. Sursa foto: Agerpres

Consiliul Local Brăila a adoptat luni, în unanimitate, hotărârea privind interzicerea jocurilor de tip slot-machine pe raza municipiului, potrivit Agerpres.

Potrivit primarului municipiului Brăila, Marian Dragomir, adoptarea hotărârii nu a fost lipsită de dificultăţi, în contextul intereselor financiare majore din acest domeniu.

"Brăileni, am reuşit: am interzis păcănelele în Brăila prin hotărârea de Consiliu Local. M-am ţinut de cuvânt! În urmă cu puţin timp, consilierii locali municipali au votat în unanimitate pentru adoptarea proiectului de hotărâre care prevede interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila. Nu a fost uşor. Aţi văzut şi voi câte presiuni au fost. Interesele sunt uriaşe, fiind vorba de sume enorme de bani. Am rezistat şi am dus la îndeplinire o promisiune care va ajuta Brăila: protejarea oamenilor este mai importantă decât orice profit", a scris Marian Dragomir, într-o postare pe Facebook.

Edilul a precizat că sălile de jocuri de noroc care deţin licenţe valabile vor putea funcţiona până la expirarea acestora, fără posibilitatea de prelungire.

"Sălile de păcănele care au licenţa de la Bucureşti în vigoare vor funcţiona până la expirarea acesteia. Apoi, automat nu va mai fi prelungită. Majoritatea licenţelor expiră, treptat, până la sfârşitul acestui an, începutul anului viitor", a mai explicat primarul Marian Dragomir.